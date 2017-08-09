港报财经评论：亚股气数似将尽，楼市破顶有虚实--信报8月9日

亚股气数似将尽 楼市破顶有虚实/ 习广思

腾讯周一出现不寻常升势，原来又是「摩笛」作怪，给予全城最牛目标价370港元。腾讯破顶，港股续升，再创26个月新高，明显与亚太区其他股市逆线而行。环顾亚太区内，不少重要股市已出现中期调整讯号，这更突显港股的特强市况何等不寻常，资金可能要炒至最后一刻才肯退出这场炒作派对。

南韩、印度股市昨天皆回吐，且跌幅不算小。南韩股市早于上月底已见高位，至今跌了个多个星期，印度则本月初才见顶，至今是第五个交易日。两市都有其独特的跌市理由，南韩政府早前公布新经济措施，提出增加大财团和有钱人的税收，又推新招压抑楼市，导致恐慌性沽货潮，触发自去年11月以来最大跌幅。

南韩总统文在寅上台后曾承诺要削弱财阀的影响力，为小企业提供更多机会，刺激股市年内持续上升，惟新公布的加税措施却令交易员担心大企业的前景，最大成分股三星电子在加税措施公布后，股价急跌2.5%，从高位起计跌了7%，建筑股及地产股也严重受压。

印度股市则可能因为早前升幅过大而出现调整。总计年初以来，外资最爱台股，累计买入超过90.4亿美元，印度股市以88.5亿美元紧追其后，南韩股市则获买入81.2亿美元。

外资强力入市，印度股市年初至今升了21%，为区内表现最佳；越南获外资连续买入超过18周，自年初以来涨了18%；其余亚太股市普遍有一成以上升幅，惟独泰国股市最弱，年初以来升不到3%。南韩与印度股市率先见顶，是否外资退出的先兆？

香港与其他新兴市场不同，外资今年一直不特别看好香港市场，因为港元与美元挂鈎，外资睇通美国总统特朗普不会有什么大作为，在弱美元之下，计及股市与滙率之后，港股回报并非最吸引。

南韩与印度股市先行见顶，计及滙率因素后，印度股市年初以来回报仍然达30%，这是一个惊人的数字；南韩股市经一轮大调整后，亦有26%回报。相比之下，港股昨日才再破顶，一来一回之下，年内回报才得以追上至25%。

究竟亚股是超买后回吐，还是一次大型见顶呢？券商似乎看得相当好，花旗于6月发表亚太区下半年展望报告，随着企业盈利复苏及流动性改善，估计亚太区股市下半年仍会攀升，尤以北亚区的回报最佳，特别看好台湾及南韩股市。至于恒指12个月目标维持25500点，国指看11000点，即上升空间有限。花旗睇好亚股，但睇淡本港的楼市及地产股，相信金管局5月19日所推出的3项收紧按揭新措施有助冷却楼价，在一手楼供应持续增加之下，维持香港楼价今年全年跌15%的预测，即由目前至年底将跌价约20%。

如此巨大的分野，相信是近年少见，也可以看出亚股如印度及南韩股市都有盈利及估值支持。恒指自6月起升了2000多点，楼价继续破顶，与花旗睇法大异其趣，当然有人认为花旗睇错市，不过现在距离年底还有4个月，最终结局谁知道呢？

讲开楼市，上周末本报头版以地产做头条指楼价拗腰再破顶，年底睇升9%，这个标题相当吸睛。笔者收到不下几个地产经纪的WhatsApp转载，以此推介新盘销售。

首先，评楼市可再升9%的前提是政府不再出招；其次，楼价要再破顶。有留意楼市新闻的，自然发现上月本港十大屋苑成交量跌至16个月以来新低，仅录120宗成交。二手交投极度惨淡，过往旺市期间，天水围嘉湖山庄一个月成交已超过100宗，惟按中原地产数据显示，上月十大屋苑全数仅录得120宗成交，总值8.02亿元，成交量较6月低位199宗再跌近40%，涉及金额较6月的14.38亿元大跌44.3%。

本港楼市乾挟多月，放眼世界，成交量乃全球数一数二的低，假如有大业主沽十数个单位且都是十大屋苑，实在不容易，如此的乾升市，与早前爆煲的乾升二三线股可能有若干相似之处。

作为楼市评论员，完全睇价唔讲量，有误导之嫌。事实上，能负担当前楼价，付出数以百万元首期的购买力已买少见少，个别新盘之所以旺场，原因之一是地产商提供二按及其他资助，买楼「靠父干」之余，还要靠地产商支援。

本港楼市连连破顶，绝不能与股市破顶相提并论，楼市有几虚有几实，老一辈业主应心里有数。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘