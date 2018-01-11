港报财经评论：人民币汇率无虞大贬，股市气氛仍佳--经济日报1月11日

人民币汇率无虞大贬，股市气氛仍佳/ 林瑞芬

人民币稍回，但未见拖累炒作中资股的气氛，港股强势仍在。不过，在连涨多日后，暂保缓升探高势，都要有随时反覆的心理准备。

蓝筹股轮流升，恒指昨收31073，升0.2%，大市成交额达1,406亿元。国指收报12289，升0.3%。即市走势可能反覆或回吐，但大趋势恒指仍然睇着30000，国指睇12000，守其上保反覆升势还可！恒指年内势可望挑战2007年高位近32000，以至升穿！

蓝筹股轮流上升，港交所（00388）及腾讯（00700）周内破顶之后，至今升势未停。港交所再创高位，收报271.8元，全日升1%。摩根士丹利最新调升港交所目标价至290元，中金公司更上望港交所至313元，笔者所看目标280元就显得保守。观乎港交所月綫图，300元才见阻力，大摩及中金之目标价设定也是合理。滙丰（00005）昨日则随美国金融股炒业绩潮抽升，昨收报82.1元，升1.4%。

上月上旬，圣诞钟已炒滙丰，按早前以技术而论，月綫图启示滙丰股价在有效突破78元，年内反覆挑战目标或至89元才遇较大阻力。每年2月均是滙丰业绩公布期，去年底大摩已预估其第四季盈利表现，受惠本港拆息抽高及股市当旺，令手续费收入增加而造好，2月业绩公布之前，滙丰都有可能反覆挑战高位。

内银、内房股齐冲刺，工行（01398）升0.6%、招行（03968）升3.7%、建行（00939）及农行（01288）分别涨0.8%及1.3%。

内银股的估值重估浪在开展，中金公司认为未来四大催化剂，包括：1）金融监管政策落地，内容严厉程度低于预期；2）今年首季中小银行业绩迎来反转；3）收益率曲綫陡峭化，利率环境逐步接近2016年第三季前；4）经济数据持续验证企稳复苏，长时间序列数据化解投资者对于中国经济出清方式的担忧情绪等。预期2017、2018、2019年度，内银的净利润增速分别为5.1%、7.2%、8.2%，以估值论，未来PB合理值回升至1.3至1.4倍，那A股对应上涨空间43%至50%，H股对应上涨空间73%至82%。有此强心言论，加强笔者仍看好农行未来走势，正如早前指低吸有价值，股价已有效突破去年密集阻力位3.7元，若守其上，反覆挑战4元心理关口，若成功，中期目标上望4.50元附近。

另一边厢，内房股仍受追捧，购买力认真劲，碧桂园（02007）股价连日上涨，昨再升7%至18.48元。上周预测落后的两只蓝筹内房股可赶上，终成真，华润置地（01109）昨收报26.8元，升2.7%，最高见27.8元，曾冲破去年高位27.45元，若于后市确认升穿回探2015年高位29.1元不是没可能。另外，中国海外（00688）昨高见29.6元，亦试升穿去年高位29.45元，收报29.05元。多数大、中型内房股股价已上破去年顶位，落后再追，都惟有拣些小型一些的如深圳控股（00604），去年高位3.95元，现价3.45元，仍处于落后之势。

内银股再爆发上升动力，上证昨升0.23%，收报3421点。央行的逆周期因数参数进行调整令人民币昨回软，并未对市场造成重大冲击，也是反映着市场投资者的信心仍充足。

周二有媒体报道，中国央行于近期通知部分中间价报价行，对人民币中间价形成机制中的逆周期因数参数进行调整。最终央行的回应是，在人民币兑美元滙率中间价报价模型中，计算「逆周期因数」的「逆周期系数」由各人民币兑美元滙率中间价报价行自行设定。消息一出，人民币即回，中间价开市大幅下调239个基点，为何有此反应？

不妨参考招行金融市场部分析师万钊的解读，事缘由于2017年5月，监管当局认为当时中国的宏观经济基本面已稳健复苏，但是出于惯性，资本还在持续流出，因此引入「逆周期因数」调节。现在暂停「逆周期调节因数」可以理解成，监管当局认为当前的人民币滙率已充分反映中国宏观经济的基本面，不需另外干预。申万宏源则认为，相关措施不代表滙率政策的变化，不代表央行有意引导人民币贬值，预计今年美滙指数大概率围绕92上下波动，相应美元兑人民币滙率波动区间可能在6.30至6.60。

短期内，市场或因央行此举而遏抑人民币升值。不过，观乎美滙指数尚在近月底部91支持、95阻力，争持之间，未有大幅回升，变相人民币的大贬值压力短期有限。（完）

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