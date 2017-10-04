港报财经评论：人行定向降准，内银开心弹起--经济日报10月4日

人行定向降准，内银开心弹起/ 林瑞芬

上周六指内银股只要完成调整，国指就有力回升，人行定向降准下刺激内银股抽升，港股中秋节前即来个盛宴！

国指收报11305，急升3.6%，升幅显着。工行、招行、建行、农行及中行等内银股涨3.7%至8%不等。

工行是近期最强势股，昨收6.26元，心理阻力6元在后市确认突破后，将可望反覆挑战中期阻力位6.5元至6.6元。

人行公布，对普惠金融实施定向降准政策聚焦真小微、真普惠，指向单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口和助学等贷款。

是次定向的投放政策，更具精准性，根本目的还是在严监管控非标背景下解决中小企业融资贵融资难问题，有效性望提高，激活民间经济，有助稳定第四季经济的发展。

定向降准之后，全面降准的可能性该降低。引述申万宏源报告看法，短期内看不到全面降准的可能性，主要有三大原因：一是目前国内经济总体稳定，全年GDP增速6.8%以上不成问题；二是外滙占款趋于均衡，看不到外占大幅下降的可能性；三是金融监管趋严和金融去杠杆要求当前货币环境不能过于宽松，也不能释放宽松讯号。

事实上，近月外资行也有调升内地经济增速的预期，如摩根大通和野村证券把中国全年经济增速预期由6.7%上调至6.8%；亚开行将2017年和2018年的中国GDP增速分别由6.5%和6.2%上调至6.7%和6.4%；渣打银行将2017年中国经济增速预期从6.6%上调至6.8%，并预计中国有望实现2010年以来首次加速增长；花旗银行将中国三、四季度经济增速预期，分别从此前的6.5%和6.4%上调至6.7%和6.6%，2017年全年GDP增速预测值也从6.6%调高至6.8%。

综合来看，以上机构预计今年中国经济将实现6.7%或6.8%的增长，持平或高于去年6.7%的增速。认同申万宏源所言，内地经济增长尚稳，全面降准的可能性低，是次定向降准之举，反映阿爷不欲走大水猛灌经济路，滴水慢流，更准地针对当前经济问题。

10月份原本是缴税大月，加之资金到期规模较大、美联储将启动缩表等因素扰动，市场流动性预期相对谨慎。不过，现在释放出的「定向降准」的讯号，该有助于市场预期的改善。节后内地流动性改善可期，该有助A股于十九大召前保持稳定偏好，对国指走势也具重要的启示。引述长城证券的统计就显示，虽然十八大和十六大前一个月上证指数没有上涨，但开会前一周出现上涨，十七大和十五大前的上证表现就尤为突出。结论，会议召开前一个月，市场基本呈上升趋势概率高。不过，内地股市有个「逢会必跌」奇怪现象，见附表，会议召开期间，市场基本呈下降趋势，十九大将于10月18日召开，在10月24日结束，以往经验若续灵验，那下周A股复市尚在安全期，再下周中则要转为审慎。

十九大之后的大市走势，就需要结合经济政策再做判断。政策方面的预期，十九大报告将可能涉及混改、供给侧结构性改革、一带一路、京津冀一体化、大湾区、雄安新区等重要政策，相关内容也将涉及环保、军工、传媒和体育等行业。

中资内银股的抽升下，恒指昨日升幅录得3.6%，收报11305，大市成交额1,031亿元，升轨27000左右为后市关键支持点参考，守稳其上，如确认能配合大成交额有效企稳28000，将破解不进则退的压力。而若仍在28000左右反覆，后市方向就仍然有待时间明朗。总括而言，后市好友如能稳守27000。

按上周六图示月綫图看，短期纵然反覆也是突破十年降轨的后抽，整固之后，按突破十年降轨较佳利好讯号而行，中期升浪还望延伸挑战更高水平，初步目标仍为28500至28600。（完）

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