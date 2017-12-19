港报财经评论：人行瞻前顾后，银根有紧无松--信报12月19日

人行瞻前顾后 银根有紧无松/ 习广思

美国税改方案很大机会于本周获国会通过，期货市场显示，美股仍要亢奋多一会，港股升幅望尘莫及，包括A股在内的亚太股市也表现谨慎。美国加息及落实减税后，中国明年的经济压力更加显眼，企业税费高昂、人工高企、息率长期趋升，人民银行又不能大举放水，均使内地股市犹如堕进迷雾。

上证指数昨日几乎原地踏步，深证指数更加下跌0.6%；按全年计，深成指录得跌幅的机会愈来愈高。人民银行周一向市场净投放2,600亿元人民币，为一个月以来最高水平，惟中国10年期国债孳息仍升至3.905厘。

人行及时放水，令货币市场得以维持近来表面平静的状况，支持债息从高位回落，长期借贷成本却显示出更为黯淡的前景。3个月期上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）持续攀升，相对于一周成本的利差，在上周扩大至2014年中以来最高水平。

长期利率不断上升，交易员预计融资成本波动势加剧，可能会阻碍中国经济增长，不利已经陷入困境的债券市场。人行过去一年来一直在降杠杆和稳增长之间寻求平衡，但面对银行业年尾监管检查，以及大量短期债务将到期，人行陷入两难局面。

法国巴黎银行交易策略和研究主管单坤表示，在最近的交流中，人行已经告诉市场有足够的流动性，然而他们不能发出太强的讯号，因为中央政府仍在去杠杆。这就是投资者为何每天都在警惕，因为他们不知道讯号何时转变，担心仓位受损。

美国联储局上周宣布加息后，人行随即把公开市场操作利率和中期借贷便利利率提高5个基点。分析师认为，这虽然是一项紧缩措施，其幅度之小，反映出人行对此非常谨慎。

中国的货币市场由人行主导，交易员密切关注人行每天的公开市场操作。自2016年下半年以来，人行不断推高货币市场利率，引发债券市场长达一年的跌势，目的是降低庞大的债务负担，又或至少把债务的快速增长压下来。

尽管10年期国债价格近来已经回升，可是年尾仍有多重不明朗因素，包括银行监管检查、宏观审慎评估、流动性覆盖率检查，通常都会收紧银行间流动性。此外，年尾缴税通常会增加资金需求，还要关注明年2月春节长假期前后，将有强劲的现金需求。

人行过往都会跟随联储局收紧货币政策，有助缓解滙率面临的压力，目前暂未知道中央会否因应美国税改方案采取额外措施，譬如引导银行间利率上升。

此外，今年的最后两个星期，中国银行业需要偿还或到期的同业存单规模高达8,020亿元人民币。随着中国收紧理财产品监管，中小银行争相进行再融资，此类短期债务的利率目前正在纪录高位附近徘徊。在银根偏紧下，内地股市短期未必会跟足美股， 甚至可能背道而驰。

港股恒生指数昨天反弹202点，个股却跌多过升，主板成交额急降至920亿港元，升幅最大的蓝筹是港交所。

花旗发表研究报告重申，同股不同权架构有助吸引新经济企业，特别是与科技、金融科技及互联网相关的公司来港上市，可能令一些在其他交易所上市的科网巨企「重回」港股。

花旗认为，上述改革属本港股票市场的重要里程碑，有助巩固港交所地位，预期明年IPO活动将成为港交所股价的重要催化剂，重申「买入」评级，目标价290港元。正如昨日分析，是次改例是为内地科网企业度身订造，新规未必利好股民，但首先益了港交所。（完）

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