港报财经评论：今轮跌市未转熊，真正考验在年中--信报2月12日

今轮跌市未转熊，真正考验在年中/ 习广思

美股上周五终于触底回升，不过仍是惊心动魄，道指先暴跌500点，其后一度由低位抽高逾1000点，最多涨521点，收市仍升330点。美股由1月的疯狂，突然变了2月的惨跌，讲到尾都是市场太过疯癫所致。标指市盈率由高于5年均值2个标准差，以两个星期掉回均值，是合理修正。要做个精明投资者，唔可以唔睇价值。

上周五晚美股于收市前两个小时由低位急升，全日交易量达118亿股，仅次于上周二的120亿股，全周计交易量是2011年以来最大，反映拆仓应已拆得七七八八。

过去一周以来不断有人为跌市找理由找原因，VIX是被指摘对象之一，而ETF、Algo交易也是嫌疑犯，但最根本原因是大跌市发生前的一个周五所公布的就业数据，工资增幅远超预期，市场计过度过，当时美股估值不能承受超出预期的加息幅度。

当美股投资者开始出货，在大数据时代，其他以市场流量作统计的计量基金即时追踪到沽盘增加，于是加入沽货；当这些新沽盘加入，又会令更多投资者加入，最终连散户投资者与交易员都加入止蚀，令市场极速反映以上数据。

可以说，如今科技发达，数据收集与分析速度几何倍增，令市场效率更加快捷。是次调整，投资者亦要有新思维，当出现如1月的疯癫升市，是否真的在反映基本因素？还是计量基金用程式去夸大了市场买盘呢？

实际上，美股亦已反映了过多的利好因素，税改、企业盈利增加都是已知因素，市场反而未反映加息、通胀、高波动率带来的新风险。去年笔者曾经讲过，加息与缩表同步运行，是前所未见，加上衍生工具发达，游资收缩随时会比预期快。

全球央行去年开始研究减少量化宽松（QE），但减QE或减买债并不是即时截水，而是减少放水量。不过，到今年年中，加息与减买债运行将到一个临界点，令市场新增游资量不再增加，到时金股滙债随时又有新一轮波动。

讲了一个多月的股债轮动，在债息急升过后又如何呢？现时标普500指数股息收益率约为1.82厘，比起10年期美债收益率2.85厘低约100点子，由于美债收益率可能继续上升，到达上周六提过的目标3.2厘，债息的吸引力会重现，债转股又到另一个临界点。

摩根士丹利指出，如果10年期美债继续被抛售，收益率不断上升且维持在3厘水平上方，股市将受到打击。该行分析员预计美债息率将在2.9厘至3厘区间，会短期筑顶，对债市形成一定支持。预计10年期美债收益率将在2018年上涨到3厘，但要长时间维持在该水平以上，就需要发生一些极端事件。

美股此轮牛市已持续长达十年，近期也没有出现过大幅调整，标指上一次显著下挫是2016年11月的总统大选，在同年6月英国脱欧公投结果出炉后亦有明显跌幅。

今轮跌市，从全球股市基金流出的资金，达到破纪录的308亿美元，两周环球股市由狂升转为暴跌，全球市值蒸发逾五万多亿美元，要挤出的泡沫初步挤走，全球股市即使不大幅反弹，亦应会稳定下来。真正考验则在今年年中，主要反映QE由增量变减量的开始，到时会否还有所谓的「最后升浪」，颇引人怀疑。都是那一句，要做个精明投资者，勿人云亦云，亦不应对一些预测照单全收。

目前全球最大的泡沫，肯定是在全球楼市，包括始作俑者美国。很多城市楼价已升破2006年高位，不过楼市唔同股市，买卖交易唔会有Algo Trading，跌市将是缓慢，而一个趋势可能经历几年以上。

中原最新公布数字，上周中原城市领先指数（CCL）轻微下跌，报167.89点，为历史次高，按周跌0.04%，结束四周连升，指数连续三周创新高后回软。香港楼市泡沫全球最劲，置业者须不吃不喝19年才负担得起普通私楼，但这风险其实未被反映。

倘若一如大行估计，美国今年加息4次，明年再加4次，美息起码加了2厘，到时美息抽高，港资流走更快，港银加息随时唔止两厘。

现时香港的私人住宅闲闲地过千万，以贷款500万元拉长供30年计，每月供款19369元，全期共需供款697万元；加息2厘后，每月供款加至24900元，表面上「只是」多了5000元，但全期供款增至900万元，即是首期500万元之外还要供多900万元，共1400万元之巨！

香港楼市风险有几高，都讲到口乾；然而，过去一年其实身边仍有不少朋友加入做「楼奴」，因为市场评论认定楼市只升不跌。随便计一计数，都知道港人平均收入远远追不上当前楼市，港楼泡沫有几严重，好快现形。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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