港报财经评论：企债市场无异样，股市回气非灾难--信报2月5日

企债市场无异样，股市回气非灾难/ 习广思

道指上周五下挫665点（2.5%），为2016年6月英国脱欧公投一役以来最劲跌幅，标普500指数成分股有91%下跌，投资者有点慌不择路，是要钱不要货的情绪反应。不过，今次调整主要反映投资市场对通胀前景的调节，非担心经济增长或企业盈利，港股也会跟跌，待市场调整过后，后市将更加健康。

美国上月平均时薪增长2.9%，数据公布后，美元及国债孳息上升，股市下跌，美元及债息差不多是一升到顶，全日升幅并无扩大，美股小时图则个个钟都见沽压，到本港时间周六清晨3时，跌幅进一步扩大。

有市场解读是当时达拉斯联储银行总裁卡普兰（Robert Kaplan）表示有信心今年加3次息，甚至可能加多些。然而，另一位鹰派人物三藩市联储银行总裁威廉斯（John Williams）则说，没有迹象显示经济会过热或出现泡沫爆破，本周还会有多位联储局成员公开演讲，睇吓有无人出嚟安抚一下市场情绪。

过去一周，美国国债孳息急升之际，一向是经济风险指标的垃圾债与国债息率差距并无明显扩阔，1月份7至20年国债ETF（IEF）价格跌了2.15%，高息债ETF（HYG）则升0.05%。单计上周，IEF跌1.49%，HYG跌幅则为1.75%，考虑到市场情绪较恐慌，信贷风险较高的垃圾债跌幅较国债大也算合理。观乎两者今年初以来的相对表现，市场忧虑的不是经济衰退，而是通胀来临，令国债表现差过垃圾债。

目前影响环球股市最重要的因素仍是债息。美国10年期国债孳息本轮升势始于去年9月7日，历时101天，升了0.8厘，论升幅应该未够，参考2013年以来的几波升浪，幅度由1.24厘至1.37厘间。本轮升势可能要升破3厘后始进入回调，等待进一步的经济数据，看看通胀有几劲，才再升过。

债息上扬也不代表股市不能升，不过选择板块时不能再沿用过去10年的策略，金融海啸后的长胜将军在新常态下未必可再跑赢大市，在通缩或低通胀年代，产品要加价绝不容易，只能以量取胜，薄利多销。因此，金融海啸后，选股都拣能够增加收入的行业，科技龙头食正此趋势，在互联网盛行时期，网民快速增长，收入高速增加，自然是首选。

在通胀年代，收入增长较容易，名义经济有较快升幅，企业收入与名义经济增长关系较密切，所以过去10年的输家，其营收将可随着经济增长而出现大幅反弹，盈利快速上升，去年下半年商品股及金属股的业绩明显复苏，营收增长，这些重资产公司经营杠杆显现，盈利升得更劲，这趋势未来两年仍会持续，直至2020年后环球经济开始滑落。

其他受惠通胀年代的板块是银行股，在通胀预期升温下，银行的存贷息差收入会上升，加上经济扩张，贷款会增长，呆坏账比率下降，盈利前景会与过去10年的艰难局有别。总的来说，在通胀年代，股票投资会胜过债券投资。

上周五美股市场大部分板块都被抛售，上述所讲的能源、金属及银行股都未能幸免，这反映2.9%的工资增长率令市场太错愕，来不及细思慢想，大家第一时间离场。个市升得太耐太多了，投资者只欠一个理由获利回吐。

标普500指数已跌回9月以来的上升通道之内，抹去了一些亢奋，且看能否在通道底找到支持（约2720点，上周五收市报2762点）。这可能是较乐观的想法，但经济没有大问题，调整幅度不似是灾难性。

今天港股虽然会低开，但收市跌幅还要看午后欧洲开市前情况及美股期货的走势。上周五美国就业数据公布后，美元及美债孳息的升势没有再扩大，滙市及债市可能初步反映了1月份工资数据，若美元不再急升，港股起码可以在低位回稳。（完）

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