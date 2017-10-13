港报财经评论：企鹅惊传一点红，科网估值木宰羊--信报10月13日

企鹅惊传一点红，科网估值木宰羊/ 习广思

美股周三再创新高，亚股及港股昨天造好，国指升0.78%，恒指微升0.24%，恒指跑输国指，原因是「股王」腾讯（00700）倒跌，市传「阿爷」想入股兼派人入董事会睇实啲内容，腾讯上市咁耐都未试过，真系唔知点计算风险。

《华尔街日报》昨天引述接近公司的消息人士指出，内地政府正研究透过入股腾讯、阿里巴巴旗下的土豆网及新浪旗下的新浪微博，以取得董事会一席，监察这些媒体的内容。QQ上市咁多年都未试过有党官坐入董事会指指点点，对未来业务的影响实在无人知。

不过，对于制作内容的企业，不论是游戏软件或是视频新闻，失去创作及制作的自由，对业务随时是致命一击。

据《华尔街日报》的报道，内地网信办及人民网已先后入股新闻平台「一点资讯」及军事网「铁血网」，取得所谓的特别管理股（special management shares），派员进入董事会，睇住网站的发展及内容。

上述两个案例，政府都系真金白银入股1%至2%股权，但对于大型的网股如QQ及阿里巴巴，则可能由公司或管理层向中央捐股，因为1%的QQ股权值40亿美元，从中央的角度，由于有监管的需要，无理要由纳税人付钞买股。

由谁付钞固然是一个问题，更大问题是党官坐入董事会后，他的一票肯定比董事长马化腾的一票重要得多。若要真的起到监察作用，以QQ一家3万几亿元市值的公司，当局随时要在总部设一个办公室，配备人马，从游戏软件的内容设计开始给予指导，否则游戏出咗街先知有问题，那就太迟了。《华尔街日报》的报道引述腾讯的员工说，官方入股一事令马化腾难以安寝。

在内地的政治体制下，凡是党可能无法控制的都是一种风险，早前政府禁了比特币，因它可能挑战人民币，影响到政府在货币政策上的垄断地位；同样，资讯一向受到严格的管理，否则会危及党的领导，当腾讯、新浪及土豆等互联网内容生产商的规模比国企还要大时，怎能期待不受监管呢？

还记得QQ旗下王牌游戏《王者荣耀》于7月4日被官媒围攻，当日股价跌了4%，市值蒸发逾千亿元，相比之下，QQ昨天股价尚算稳定，全日只微跌1.4元。不过，QQ开市创新高后，终以全日最低位收市，跑输恒指，此股都好少咁失威。官股入局， 几时落实都未知，虽然7月初曾经「狼来了」，最后股价照升，但今次若真的落实，对其前途的影响真系唔知点计。

另外，美国联储局9月份的议息会议纪录显示，公开市场委员会（FOMC）的主流意见仍是年底前再加一次息，但有些委员认为通胀仍未达至2%，加息可以等吓先。消息公布后，市场演绎是偏鸽，美元回落、美股上扬，这反映市场中人仍然十分留恋放水的年代，唔想讲Good Bye。

有人话美国长短年期债券的孳息曲线愈走愈偏平，显示经济及通胀前景唔系咁好，继续放水有理。另一方面，世界经济同步复苏的趋势十分明显，笔者认为央妈们是时候收水加息了，否则走甩了通胀，那就麻烦。

亚洲股市昨天趁美元连日调整普遍造好，然而美滙指数自9月8日起的反弹浪是否已完了，暂时仍很难说。欧洲货币的政治风险不细，西班牙加泰罗尼亚独立问题仍未解决。此外，英国脱欧谈判未有进展，导致英镑下挫，昨天举行第五轮脱欧谈判后，欧盟脱欧首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）称谈判陷于僵局，仲系棘住喺分手费上，未能进入谈未来的贸易安排，英镑兑美元应声下跌0.6%。

英国脱欧可说是愈搞愈大镬，不少大金融机构已部署把部分业务迁往巴黎或其他欧盟地区，伦敦金融城未到脱欧落实嗰日可能已空空如也，首相文翠珊的政治地位岌岌可危。（完）

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