港报财经评论：伦姨鹰气足，港楼难免“碌”--信报9月22日

伦姨鹰气足，港楼难免“碌”/ 习广思

美国联储局议息后，伦姨「鹰气没法挡」，美金急升，债息略涨，美股先跌后回稳，恒指昨天则窄幅上落，收市微跌17点。联储局继续加息缩表，香港楼市可能会是最大的受害者。

联储局的议息结果及伦姨的记者会对答「鹰气十足」，教市场有些意外。首先是维持年底加多一次息，明年仲要加3次，维持之前的预测，后年加两次，至2020年加一次，联邦基金利率的长期预测由3厘降至2.75厘。

虽然通胀未达标，但伦姨看重经济好，相信通胀迟早会嚟，至于通胀点解迟迟未达标，佢话都要再研究一吓。至于委员会定下的缩表计划，就可说打风都打唔甩，伦姨话若要再入市，会定下很高的门槛，亦即系话要再买债，除非遇上特别严峻的经济环境，否则都唔驶谂，睇嚟缩表的步伐都无得变。

消息公布后，市场的反应正常，美金升，债息上扬，但美股则无大变化。联储局摆出一副对经济前景甚有信心嘅款，加息都唔驶点理通胀，总之，阿姐话要加就加，市场都无计，唔信唔信都要跟，议息后联邦基金利率期货市场反映年底加息的机会率由五成调升至七成半，市场都好听话。

2018年起，可能会是环球央妈齐齐收水的时候，除了美国外，英伦银行亦警告要加息，欧央行10月议息应对逐步收回宽松的货币政策有些眉目，目前，下巴最松的仍是日本央行行长黑田东彦，昨天议息后仲讲有需要会加码宽松措施，日圆兑美金点会唔跌呀？昨天就报112.5水平。

伦姨及联储局对经济前景信心爆棚，令唔少人都感意外，加上美金空仓咁多，再升的机会仍是较高，中长线而言，就要睇吓美金的债息与德国债息的差距会否再拉阔，以支持美元指数持续上扬。

美金强，对新兴市场股市的影响暂时唔大，市场上有两种对立的看法，一是美金强，可能会令资金撤离新兴市场及亚洲返回美国，对股市不利；另一种评论睇美国经济好，亚洲出口也会强劲，有力支撑区内经济及股市。不过，从昨天区内股市表现睇，两种讲法都未得到印证，因为不少股市都多好似港股般，跌少少，唔似有好急速的撤资，但又唔似有好大的买货动力。

不过，美金强，则新兴市场货币包括人民币则继续本月的弱势，印度卢比跌了近0.8%，原因是当地政府有意推出4000亿卢比（约480亿港元）的经济刺激方案，外国投资者担心财赤大增，故抛售债券及卢比；区内另一大经济体中国，亦被标普下调主权评级，理由是近年信贷增长过速。真系家家有本难念的经，股市风光背后，还是有不少隐忧，气氛好时大家会当佢无到，但情绪一旦逆转，又会成为抛售理由。

美国缩表，香港所受的影响可能比其他任何地方都要大，港元与美元挂鈎，美国三轮量宽，本港的银行结余跟住膨胀，美国10月才开始缩表，但香港的同业拆息已连升3天，现时本港的按揭利率约2厘，美国加了4次息，香港一次都未加过，假设联邦基金利率2020年升至2.75厘，香港要补加跟上，亦即按息两年后可能是4.75厘，今日入市置业的人士要作好打算，两年后的利息支出会比今日增加逾倍。

另一个问题是美国的加息周期见顶时，往往是当地经济接近衰退阶段，届时香港经济若受美国周期拖累，既要高息供楼，又要忧就业前景，真系唔系几好过，今日想买楼者，老套啲讲句：量力而为。

近期内地的概念股炒作主题多多，但事实上中国经济确有放缓迹象，铁矿石、铜及其他工业用金属都已见有不同程度的跌幅，经济减速，人民币向下走，这些都显示非乱炒中国概念的日子，美金若真的持续转强，人民币继续向下走，借了大量美金外债的内房会「今次麻烦了」。

执笔时，有报道指出龙光地产（03380）批股集资19亿元，这也十分合理，当股价炒到咁高，公司伸手集资去买地，以前本地的大孖炒地产商都做得多了，现时内房商也用上同一条桥，地产股无乜想像价值，当股价高于资产净值，老板心谂有人咁儍送钱畀我使，梗系食得唔好嘥啦，股价炒得高嘅内房分分钟排紧队伸手。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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