港报财经评论：住房不炒意义大，全球楼市变局中--信报10月24日

住房不炒意义大 全球楼市变局中/ 习广思

全球楼市泡沫化，由中国开始，亦很有可能由中国带领见顶，十九大报告重申「住房不炒」，同时祭出租购并举的大招，是明确要对楼市多年来的问题动大手术的讯息。中国楼市急升带来财富效应，也带来了中国人四出买楼的资金，假如未来中国楼市将出现结构性转变，全球楼市也会发生变化，全球投资者最好紧记「住房不炒」这4个字。

住房城乡建设部今年9月21日才印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，《住房租赁管理条例》也加速出台，房地产调控长效机制逐步完善化。

一个月后的十九大报告，进一步把「住房不炒」定位提升到党代会层面，是对未来30年房地产发展定下的基调，日后即使地方政府也很难再自行出招加剧楼市炒风或者托市。

所谓共有产权住房，是指地方政府让渡部分土地出让收益，然后以较低的价格配售给符合条件的保障对象家庭；由保障对象家庭与地方政府签订合同，约定双方的产权份额及保障房子将来出售交易的条件，以及所得价款的分配份额，房屋产权可由政府和市民按一定比例持有。

今年8月，北京才以试点方式推共有产权住房，比上海等大城市稍迟。《意见》指出，发展共有产权住房，是加快推进住房保障和供应体系建设的重要内容。开展共有产权住房试点，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快解决住房困难家庭的基本住房问题。

北京市出台《共有产权住房管理暂行办法》后，已明确了未来5年供应25万套共有产权住房的目标，满足城镇户籍无房家庭及符合条件新市民的基本住房需求。截至2016年底止，上海市已供应共有产权保障住房8.9万套，着力改善城镇中低收入住房困难家庭居住条件。

有分析认为，共有产权住房是参考新加坡模式，租购并举则是参考德国模式。简单来说就是租管，除了完善业主与租客的合约管理，透过网上平台将租务市场资讯透明化，最重要是租客将享有与业主同样的公共服务权利。

譬如广州提出赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。郑州规定，对进行房屋租赁备案的承租方将允许在其居住地落户，承租人子女享有义务教育相对就近入学等国家规定的基本公共服务。

德国政府对楼价的控制主要靠发达的租赁市场，及对租客权益完善的法规保障。根据链家研究院统计数据显示，德国租赁人口占56%，首都柏林的租赁人口达到86%，远高于其他发达国家40%至50%水平。

在租客权益保障方面，德国《住房租赁法》规定，一般房租合同都可以无限期，租客可提前几个月提出退租要求，但业主不得因为其他租房者愿意支付更高的租金，而与现有租客解除合约，并且有3年内房租升幅不得超过15%的硬性条款约束。

至于新加坡模式，从1960年至2016年，新加坡使用建屋发展局提供的组屋人数占全国总人口比例，已经从9%增长至82%，这一数据在1990年前后曾达到87%的高峰，之后逐步回落至目前水平。加上，其他辣招限制外国人炒卖房产，新加坡楼市在近10年的全球楼市「疯潮」算是相当平稳。

香港要处理楼市问题，其实两招即掂，一是租管，二是空置税，可惜两招现政府都不会考虑。既然中国政府下定决心处理楼市问题，由中国盲抢楼传染给其他国家的楼市问题大抵有望纾缓以至解决，为楼市烦恼者最好留意相关中国新闻。（完）

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