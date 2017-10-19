港报财经评论：供给侧改革深化，海螺兖煤得益--经济日报10月19日

供给侧改革深化 海螺兖煤得益/ 林瑞芬

中共十九大终开幕，中、港股市表现平静。上证昨收报3,381点，微升0.3%；恒指收报28,711点，升0.1%，大市成交额逾875亿港元。

内险股继续发力，国寿升2.3%、太保升3.3%、平保升1.9%、新华保险果如上周所言，回升马达足，升幅4.5%，收报50港元。内险股助国指暂时企稳于11,500楼上，昨收报11,621点，升0.5%。

市场对内险股第三季度业绩有所憧憬，盈利改善，主要三方面，内地基准曲綫向下趋势减缓、投资收益上半年基本锁定，第三季报投资收益基本无隐忧，以及停售效应造成的保费同比增幅较好。

港股这两个交易日交投略为淡静，日均成交额不足千亿元，市场归因十九大召开，观望因素正浓，藉口而已。历次大会以后，都不见对A股中期走势带来剧烈的转变，短綫波动只是一时。要寄望十九大会提出石破天惊的政策，从而导致股市有翻天覆地的转折，不大可能。中、港股市窄幅上落整固，等待下一轮攻势。

技术上，上证指数窄幅上落，受制3,400，但稳守于60天綫（现近3,320），昨收报3,381；国指守稳升轨11,000点，反覆挑战12,000之预期仍在。恒指方面，守稳50天綫（现近27,850），探高之势仍在，中期反覆挑战30,000。

中国经济发展，在既定轨迹上发展中。在经济转型下，美丽中国讲求环保、国企改革以增效益、供给侧改革等国策路向已明，相信十九大后政策整体风格不变，供给侧改革对中资资源股的盈利改善，今年度更为确认，改革类政策只会有快无慢。

海螺水泥昨被德银唱升，股价收报32.35港元，升3.4%，市场对受惠供给侧改革类股份的持续追捧，或有启示。据德银发表研究报告指出，控制上游资源的水泥公司可望在供给侧改革及环保政策下取得领导地位，海螺9月份销售按年上升10.5%，预期今年第四季，水泥企业盈利将会是自2011年以来表现最强劲的一季。由此，德银估计海螺今年度每股盈利录得2.81元人民币，较2016年度1.62元增幅显着，至2018年度，每股盈利可望维持高基数，录得2.9元，盈利能力正恢复，中期股价目标由37港元上调至40港元，折合2018年度预测PE不足12倍。

花旗亦在与公司管理层了解后，认为水泥库存水平偏低，有利水泥价维持高企。技术上看，按周綫图示，该股已于7月确认突破下降轨，反覆向上挑战2014年高位近35港元，如确认突破，至2011年高位40元才有较大阻力，由此，技术及估值而论，中期目标看40港元不为过，止蚀28港元。

水泥股之后，煤炭股的盈利面也是在供给侧改革推动下，有确定性改善。最新野村首度给予兖煤「买入」评级，中期目标价9.86港元。兖煤的盈利状况于2013、2014、2015年度步入低潮期，股东应占溢利分别只有7.77亿元、7.66亿元、1.64亿元，踏入2016年度，股东应占溢利开始改善，录得16.5亿元，及至今年，盈利能力的改善确认性进一步增强。截至今年6月底止半年度，兖煤股东应占溢利已达34.5亿元。随着煤价反覆回升，加上兖煤的新增产能，未来企业现金流必获改善，盈利台阶回升之后大滑坡的可能性小。公司3座新煤矿（转龙湾煤矿、莫拉本煤矿2期、石拉乌素煤矿），已陆续在2016年下半年至2017年上半年开始生产，促进煤炭销量增长。由于莫拉本煤矿3期以及营盘壕煤矿预计分别在2017年10月和2018年下半年投运，这两座煤矿总设计产能为每年1,800万吨，公司盈利具备进一步增长的潜力。

据野村预计，兖煤2017年度全年盈利料回复至51.27亿元，折合每股盈利约1.04元，而2018年度全年盈利维持近51.86亿元，折合每股盈利约1.06元。公司在回复盈利能力底下，2017及2018年度每股股息料回升至0.38元及0.4元。按昨日收市价7.9港元计算，2017及2018年度预测息率分别为5.6厘及5.9厘左右。（完）

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