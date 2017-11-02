港报财经评论：依靠基本功，万科有力冲--经济日报11月2日

依靠基本功，万科有力冲/ 林瑞芬

环球股市安渡10月股灾月，11月港股市况发展，将视乎认购新股阅文集团（00772）的资金解冻后去向，以及股王腾讯（00700）是升是跌而定。

腾讯昨似重拾升势，再创高位，收报360元，升2.9%。股王苏醒，恒指被推动下，昨收报28594点，升1.2%，技术上，宜确认有效升穿28700点才破整固之势。

中国10月财新制造业PMI为51，符合预期。周二公布的10月官方制造业PMI为51.6，虽比9月回落0.8个百分点，但连续15个月企在荣枯分界綫上方。经济发展尚平，正在转型中，未来经济增速回升料也缓慢，虽则如此，经济平不代表上市公司盈利增长停顿。据海通证券分析，日本曾经在1975至1989年经历过经济结构调整、产业转型时，宏观、微观呈分化，这主要源于产业结构优化、行业集中度提升、企业国际化加快。

未来，中国有可能依从，经济平而盈利上。产业结构优化，盈利能力高的消费和科技占比提升有助A股整体业绩改善。消费和科技的市值和净利润占比不断提高，正显示中国产业结构已经在路上，过去一至两年消费业股本回报率（ROE）维持在11%至12%，科技维持在8%至9%，而周期维持在5至6%。行业集中度提升改变产业格局，龙头经营效率更高，行业集中度提升有助整体盈利改善。

由于龙头公司资金实力雄厚和管理经验丰富，她们的盈利能力往往超越市场整体水平，特别是在当前供给侧改革持续推进的背景下，绩优龙头公司有助整体业绩改善的趋势还将延续。事实上，今年所见，水泥中的龙头安徽海螺（00914）、铝业中的中铝（02600）、煤炭中的神华（01088）盈利正趋于改善。

另外，据海通证券统计，以A股海外业务营收占比超过20%的上市公司为样本，计算得到自2014年二季度起，她们的海外业务营收增速一直超越国内业务，海外业务营收累计同比从2014年二季度的13%一直攀升至2017年二季度的30.2%，而国内业务从3.4%回升至20.4%。在一带一路国策推动下，中资企业的海外业务高速增长趋势一旦形成，将有助A股整体盈利持续改善。

上证综合指数自5月以来，一直处于稳步上升之势，昨收报3395点，微升0.08%。未来经济大趋势平而盈利向上倘成立，A股慢牛之势迈步机会还是高。

国指昨收报11636点，升幅1.1%，守稳11360至11370支持，反覆探高，挑战12000关。内险股短期在反覆中前行，各大中型内险股创新高。平保（02318）昨抽高见70.55元，收报70.3元，升2.6%，终力克70元心理关口；国寿（02628）昨升7.4%，收报27.7元，破位26元如有神助；新华保险（01336）重拾升势，升2.6%，收报50元；财险（02328）则凭佳绩突围，急升8.4%，收报16.76元。

按中国企业会计准则，财险于截至今年9月底止三个月，保险业务收入为825.82亿元人民币，按年增长13.8%；而期内净利润大增79.4%至55.4亿元人民币。财险季绩优良，即获摩根士丹利上调中期目标价至19.9元、德银调升财险目标价至18元。

内险股为第三季季绩推动之力依然，个股由基本面主导现实。内房股早前也公布了季绩，万科（02202）在龙头股当中，其实表现不差，值得探讨。万科首三季度累计收入1,137.3亿元人民币，按年增加2.4%；期内纯利110.9亿元人民币，增长34.2%。利润增速超过营收增速的主因，是受到结算结构影响，首三季度万科房地产业务结算面积966.6万平方米，按年减少2.7%；实现结算收入1,102亿元人民币，按年减少1.5%。万科结算收入虽然按年减少，但首三季毛利率为23.35%，按年提升5.43个百分点，带动利润大幅提升。

万科毛利率的回升，比收入增长，更佳地启示其龙头地位的紮实。德银估算，万科2017至2019年盈利复合增长率达30%、期内税后毛利率可达24%至25%。以截至9月底止，万科总的权益土地储备总建面（在建＋规划中＋旧改）约为8,568万平方米，可以满足未来两至三年开发销售。只要内地房地产稳步发展，万科达到德银盈利增速目标应不是大问题。

另外，万科早在3年前就积极布局长租公寓领域，而截至今年9月底止，长租公寓中的泊寓业务覆盖24个一綫及二綫城市，累计开业82个项目，开业约2.4万间。据兴业证券指出，国有企业在租赁市场的供给端必将发挥带头示范作用，万科将受益于政策。物流地产方面，首三季度万科新获取14个项目，总建筑面积约109.7万平方米。此外，万科继续积极探索冰雪度假、养老、教育、产业办公等业务，冰雪业务目前已运营吉林松花湖、北大壶、北京石京龙三个滑雪场。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘