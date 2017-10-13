港报财经评论：保险股待季绩刺激再展升浪--经济日报10月13日

保险股待季绩刺激再展升浪/ 林瑞芬

内险股就快公布第三季业绩，短綫或成催化剂，股价有条件完成调整再展升浪。技术形势看，新华保险短綫股价抵至45元掉头回升，没有下试9月低位44.15元，昨日急升突破47.5元，有势重上50元。微观该股的A股（沪601336）昨日升幅为3.61%，收报57.34元人民币，今日不排除H股会快马加鞭，追赶A股升幅。

恒指昨收报28459，升0.24%，大市成交额906.07亿元。配合A股走势观察，上证近日靠稳高位，昨收报3386，除非美股急泻。不然，恒指可企稳中期阻力位27500楼上，在28600关口前好淡窄幅拉锯一番之后，再谋上破28600的机会仍在。

国企业绩将决定国指今浪上升力度。最新据国务院国资委披露，中央企业首三季度实现利润1.11万亿元人民币（下同），按年增长18.4%，延续去年四季度以来增长态势，效益创历史最好水平。期内，实现营业收入19.1万亿元，按年增15.4%；央企9月末平均资产负债率继续稳定在66.5%，比年初下降0.2个百分点。单看第三季度，央企效益增速逐月加快，分别为16.4%、17.3%、18.4%，向好趋势明显。央企收入利润双快增长，增速比前五年平均分别提升12.5和18.3个百分点。供给侧改革的推动努力正在开花结果！将于月内陆续公布的第三季报业绩料不差，对A股及国指将有支持，维持指数于高位反覆探高。

国指技术而言，从周綫图看，只要稳守于自2015年初延伸的上升通道，稳步升反覆挑战12000目标仍在望。

大市慢牛势未变，但今年初以来大市累计有相当程度升幅，短綫再要舞高的话，就要股价借消息舞高了。

蓝筹友邦保险（01299）将于下周五公布季绩，昨日收报60.25元，升0.8%。市场或有期望公司的第三季度业绩有所表现。据大和研究指出，按中保监数据示，友邦中国第三季保费按年升33%，加上其成功扩张、产品升级等因素，相信中国业务第三季新业务价值可达50%按年增长。不过，香港业务则放缓，预期第三季公司整体新业务价值按年增加21%，中期目标上望75元。

高盛研究报告亦指中国业务是友邦业绩亮点，该行预计第三季中国市场新业务价值增长可达45%，整体上，公司的新业务价值按实际滙率计，按年增长20%至8.24亿美元，中期目标价上望66元。瑞信就预测，以固定滙率计，其新业务价值增长22%至8.41亿美元，中期目标由69元上调至71元。中金公司亦有预测，友邦第三季度新业务价值在实际滙率基础上同比增长21%，固定滙率基础上同比增长22%，中期目标上望75元。

9月时，友邦公布向澳洲联邦银行收购旗下澳洲及新西兰人寿及健康保险业务，券商看好其将成为澳洲及新西兰寿险业的领导者。同时，亦可令公司业务地域更多元化，公司亦估计交易产生可观的持续年化税前成本协同效益每年至少6,000万美元。友邦环球业务布局全面，今年以来股价从44元左右起步，至昨日收市价60.25元计算，累计升幅近36%，较恒指同期近三成水平为高，可见市场对其中期前景的信心。短綫季绩若优于市场预期，尤其关注新业务价值的升幅，催化再延伸升浪，股价企稳60元，下一级探高将可望至少见65元。（完）

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