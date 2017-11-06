港报财经评论：债市疑惑似相识，上回现身海啸前--信报11月6日

债市疑惑似相识，上回现身海啸前/ 习广思

上周五美股三大指数在苹果公司领军下，齐齐继续创新高。港股方面，本周腾讯（00700）仍是蓝筹股焦点，旗下阅文集团（00772）周三挂牌，周四轮到其持有主要股权的搜狗在纽约上市。受两宗新股挂牌消息刺激，周初有机会把腾讯股价再推上一层楼。

美国长短债息息差收窄至近十年所未见，是否预示经济步伐将放缓？这成为近期投资界的热门话题。有人认为，欧洲及日本的投资者因当地利率低企，故把资金放到美国买长债，推低长债息率。亦有指另一股外国势力，即贸盈国，把大量贸易盈余回流美国长债市场，导致债息低企，与经济前景关系不大。另一派如「旧债王」格罗斯就警告，美国负债沉重，联储局难以大幅再加短息，否则经济会顶唔顺，孳息曲线偏平正正反映此现象。

经济好，长债息升不上，在联储局前主席格林斯平在位时，连佢老人家都话解唔通。2005年，格林斯平在国会解画时称之为「债市的疑惑」（Bond Conundrum）。情况跟当今形势颇似，低通胀、低债息。

正当格老搲爆头之际，美国的楼市泡沫开始滚到泻，最后爆到变金融海啸。当大家唔明点解债息会咁低，经济好，又无通胀压力时，可能就要提高警觉。目前美国楼市泡沫程度无香港咁夸张，但只要未来通胀无预期中咁低，很多风险资产包括企业债及股市都会有大调整的危机。今年投资市场兴旺，搵钱不难，明年形势将转趋复杂，资产估值涨了不少，自然是位高势危，一有些因素不如预期，波动就会嚟。

投资者选股宜多手准备，不要一味假设低通胀。通胀年代，持实物较能抗通胀，所以组合内逐步加一点商品股也合理。上周本栏讲过油股可追落后，金属股亦可考虑，内地限制产能，国际间近两三年投资新产能较少，供求关系趋健康，股价似乎有些落后，江铜（00358）便是一例。过往在铜价的上升周期，价格升至每吨7000美元附近，江铜股价介乎18至19元，现在只是12至13元，这反映市场对铜价前景较悲观。

美国总统特朗普本周开始访问亚洲的行程，惟他要牵挂的反而是国内的「通俄门」调查。特别检察官米勒上周起诉老特的3名竞选团队成员，虽然表面上罪不及老特，但这位调查老手一口气公布起诉3人，起了敲山震虎的作用。这就如内地负责打虎的中纪委，一般是从虾毛苍蝇打起，当愈来愈多污点证人在手时，便开始摸上老虎屁股。

当米勒调查老特的过去时，老特多年来从未曝光的人脉网络便会现形，今次起诉特朗普前竞选经理马纳福特（Paul Manafort）涉嫌洗黑钱，老特声称在竞选总统前不认识他，但英国《金融时报》就踢爆，早于1979年，老特在师友Roy Cohn介绍下认识马纳福特，老特更早于1980年便聘用马纳福特作说客，游说大西洋城政府开辟一条人工水道供老特的游艇使用。

这位Roy Cohn其实大有来头，是一名律师，当年的客户包括纽约黑手党头目，老特旗下不少发展项目中，也聘用过其中一名头目旗下的建筑公司。在Cohn的引荐下，老特在七十年代就认识传媒大亨梅铎，如今梅铎的传媒王国，在政治上亦全力支持老特。

米勒针对「通俄门」的调查，好戏还在后头，老特的往事及人脉网络将暴露于公众视野，愈查愈多。当政治焦点转咗去老特不为人知的过去，减税方案能否在圣诞节前通过？政治真系好难估。（完）

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