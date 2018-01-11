港报财经评论：债息急抽牛气消，政经夹击要提防--信报1月11日

债息急抽牛气消，政经夹击要提防/ 习广思

港股昨天仍沉醉于十二连升之际，外围方面，环球国债孳息抽升，避险情绪开始升温，有多个原因令10年期美债孳息升至2.59厘，准备挑战去年3月高位2.63厘。

美债孳息急升，美元急挫，油价与金价上扬，资金流向银行、保险及石油股，欧美股指跌幅未算大，这些板块都是投资者今年以来用作对冲债息上扬的风险。

恒指昨天收升62点，大市成交额达1406亿元，但亚洲其他市场已见外资净沽盘，南韩净沽2.53亿美元，台湾净卖出1.26亿美元，泰国净沽1.35亿美元，所以港股投资者须小心外资获利回吐。近几个星期市场十分之牛，不少投资者都费事做对冲，一旦遇上大跌市，跌势可以很急，宜管好风险。

国债孳息上扬对各类资产有利有弊，当中，对垃圾债市场的影响已立竿见影，美国垃圾债ETF（HGY）已连跌两天。垃圾债一向被视作风险指标，若继续下滑，股市的避险情绪亦会升温。

10年期美债孳息周二升破2.5厘，「新债王」冈拉克（Jeffrey Gundlach）指出，市场一直没有反映央行「缩表」的因素，若债息升破去年高位2.63厘，则今年有可能见3.25厘。「旧债王」格罗斯（Bill Gross）讲得更夸张，他发文称长期的债券牛市已死，不论是5年或10年期的国债，25年的趋势线已经戳破。

是次债息忽然抽升，有两大导火线。一是日本央行周二公布的每周买债额，由2700亿日圆减至2500亿日圆，令收水疑云四起，欧罗区的债息亦跟住上。欧洲去年是美债的大买家，一直帮手压着美债长息，若欧洲跟住收水，来自这方面的买盘大减，美债息梗系爆上啦，市场开始有此预期。

二是欧美日等地本周均有大量国债拍卖，总金额达600亿美元，债券供应多，债息自然会升。美国今年要拍卖的国债金额十分庞大，据摩根大通估计，拍卖总额将达4.24万亿美元，上升20%，扣番到期赎回的金额，净额也有1.08万亿美元，增长12%。美国大搞减税，入不敷支是正路，未来几年举债唔慌少。

执笔时，美债息突然再抽升至2.59厘，原来是彭博引述中国官员话会放缓买美债甚至暂停买美债。报道一出街，美债息抽升之余，道指期货也大跌140点。报道引述消息人士称，中国官员检讨过外滙储备后，认为美债相对其他资产并不吸引，加上中美贸易关系紧张，所以可能放缓或停止买美债。

一时间美债息上升的问题愈搞愈复杂，由央行可能收水、本周大量国债拍卖，以至中国这个大买家可能玩「失踪」。近期中美关系有走下坡之势，今年先有美国投资委员会以国安理由不批准蚂蚁金服收购美国的滙款公司Moneygram。近日华为与美国的电讯商AT&T本来谈妥经销华为手机，惟临门一脚「甩拖」，应该又系政治因素。

美国国会今年将举行中期选举，总统特朗普也要着手为2020年连任选举作准备，贸易保护主义抬头，他与习大大的政治蜜月期应该到了尾声，经贸与地缘政治上的角力开始升温，中方放点风声唔买美债，先给老特一点颜色。至于老特如何还以颜色，就要等睇好戏。

昨天金融市场最抢眼的是日圆兑美元升逾1%，澳元兑美元只是微升，令澳元兑日圆连续两天急挫，这一向被视为新兴市场风险指标。滙率连跌两天，新兴市场投资者要提高警觉，澳元兑日圆的滙率与中港房地产股关系十分密切，要特别小心近期大幅上扬的内房股。（完）

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