港报财经评论：债息未够高，买货等价残--信报2月15日

债息未够高，买货等价残/ 习广思

周四是鸡年最后一个交易日，周三港股在长假前忽然来一个大升市，贺狗年来临，恒指全日升了676点，收报30515点，逼近50天移动平均线，完成回补2月9日大跌市的裂口，若只是反弹市，则已交足功课，美股的走向将会决定港股在假期后升势能否持续。

恒指周三升幅达2.27%，领先全球，颇为出人意表，中港银行股是升市火车头，下周二公布业绩的恒生（00011）及滙控（00005）分别升了7.8%及2.6%。虽然银行股在加息周期会受惠，但恒生的升幅似乎夸张了一点，小心资金在业绩公布后借好消息出货。目前环球股市尚处于大跌后的反弹市，持续的升市是否重临，都系睇多一会，开开心心与家人过新年最重要。

美国周三晚公布的1月份通胀又吓亲市场，整体通胀达2.1%，扣除食品及能源价格的核心通胀亦达1.8%，均比预期为高。消息公布后，美股三大指数倒跌，恒指夜期跌近300点，相信今年股市会继续受通胀的威胁而动荡。

美银美林的每月环球基金经理意见调查显示，大市经调整后，基金转趋审慎，现金占组合的比重由1月份的4.4%提升至4.8%。有关调查于本月2日及8日进行，正好是美股被恐慌抛售的时候。有70%的被访者认为环球经济已进入周期的晚期，换言之下阶段就是衰退来临，这是2008年1月份以来的最高比率。

在资产配置上，股票占组合比重由高于基准55%降至43%，是2016年2月以来最大跌幅。通胀对债市的影响是其中一个最大风险，其他风险包括央行的政策错误及市场结构等。美银美林的牛熊指标显示，未来应继续减持股票，暂时不宜趁低吸纳，要注意的事件除了美国1月份消费物价指数外，还有联储局主席鲍威尔于本月28日首次上国会滙报经济及货币政策，他可能对前景较为审慎。该行报告指出，当10年期国债债息升至3厘及标普500指数跌至2540点（周二收报2674点），可能才是较佳的入市水平。

不过，大家要睇长点，到今年底，笔者认为债息超过3厘的机会仍然较大。美国10年期国债实质利率（扣除核心通胀率后）在周期尾声都会快速飙升，现时只得0.63厘，是金融海啸后4个高点中最低，若说这是周期尾声，环球经济强势尽显，则实质利率理应更高，相对历史水平而言，达1.5厘至2厘也不为过，加上2%通胀，10年期国债名义利率升到3.5厘至4厘十分合理。尤其是美国总统特朗普既减税又增开支，仲要搞埋基建，限制移民及准备对进口货加征关税，这几项政策都指向同一个结果，就是通胀会比市场现时预期的强劲。联储局要赶紧加息，狗年金融市场震荡少不免，投资者的入市时机须有较大保障，即选择股份估值较残时。

华尔街重量级大好友高盛策略师Abby Cohen开始有点转軚，她表示，股市的估值反映了完美的情况，近日跌市有技术因素，有些是短暂的理由，包括企业在业绩公布前不能回购及交易所基金的因素，投资者须聚焦中长期因素，美国政府的一些政策不能持续，包括新预算案、基建大计及开征贸易税等。

高盛的美股策略师David Kostin对标普500指数年底的目标价订于2850点。Cohen认为在这水平，标指已反映了企业盈利会持续增长多年及期间没有衰退。

今年对港股的支持要数弱势美元，美滙指数暂时的走势仍是有反弹无升势，2月份首几个交易天一度升穿保历加通道的中轴，近日又辗转回落。老特乱咁搞，引发不少变数，唯独美元下滑有利港股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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