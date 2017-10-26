港报财经评论：债息爆升未愿停，房产板块宜忍手--信报10月26日

债息爆升未愿停 房产板块宜忍手/ 习广思

美国10年期债息抽上2.4厘后未见回头迹象，欧央行今天议息，美国明日公布第三季经济增长数据，均有机会刺激债息进一步上扬。市场利率及美元齐齐上扬，会局限港股的升势。恒指昨天在高位28,387点受阻，幸在腾讯回勇下，收市仍升147点，收报28,302点，惟成交额只得778亿港元。

市场普遍不相信债息会有很大上升空间，摩根士丹利环球外滙市场策略师Hans Redeker认为，环球经济债务高企，当中不少是美元债，债息升得太多，将不利经济复苏，债市会有所调节，升到咁上下便会掉头回落。

中央银行已对通胀提起警觉，新加坡金融管理局局长Ravi Meno昨天表示，若经济继续加速，通胀将会来临，届时该局及其他央行均要采取更加前瞻的立场。Meno认为，随着经济增长，通胀不会不来，只会较迟来临。该局于本月议息后，在声明中删除「现行的中性货币政策在一段长时间内适用」；市场将之解读成为政策变奏作准备。除了新加坡外，欧洲和日本都有机会于明年底前收水，相信2018年是央妈的转軚年。

通胀虽然仍低企，环球经济增长动力却日益明显。美国建筑及采掘机械制造商Caterpillar周二公布季绩，不单胜过预期，更向上调高全年业绩展望。该公司的产品用于采矿、石油能源开采及建造业。2015年油价及其他商品价格大泻，客户大减投资，该公司的销售也受到严重打击，资本开支急降也是环球GDP减速的原因之一。

在美国GDP的组成中，近年资本开支一直拖着经济后腿，如今Caterpillar的业绩显示，矿业公司及能源企业恢复增加投资，对提振GDP会有帮助。且看美国周五公布的第三季GDP会否令人有惊喜，市场预料第三季经济增长2.5%。若是真的较预期理想，料美元及美债息可进一步爆升。

欧央行今日议息，市场普遍预期会延长量宽9个月，买债规模由每月600亿欧罗降至300亿欧罗。欧央行行长德拉吉一向为欧洲经济顶住个底，相信减少买债之余，亦会表明在经济有需要时，可以加码入市，所以欧罗理应不会太强，美元强势的机会还是较高。

本港蓝筹地产股近期普遍跑赢恒指，内房股也有镬气，但随着美债息上扬，加上内地楼市的政策环境并不理想，调控政策有增无减，10年期中国国债昨天进一步破顶，美元转强对喜欢发行美元债的内房股亦不利，中港房地产股还是少沾手为妙，为博短线反弹，随时偷鸡不成蚀柞米。

中共十九大昨天闭幕，政治局7常委名单公布，都在市场预期之内。习大大经5年的奋战，在人事布局上终于完成大手术。不论是一国之领袖还是一家大企业的CEO，上任首项要务便是整顿人事，若左手与右手都不听从指令，何以落实工作目标？在一家企业中，这会被称为办公室政治，但要做事，人事变迁无可避免，作为党国领导，这更是一场巨大的政治斗争。如今人事底定，习大大的想法理应行得快些，政策波动性应该没之前那么大。

就经济政策而言，科技兴国必然是强国梦的核心，由新能源、人工智能、科网业以至生化医药等，估计都是未来5年的受惠行业。习大大今日要解决的问题再非邓小平、江泽民以至胡锦涛等上几代领导人面对的环境，人民再不是在工厂车间做十几个钟换来温饱咁简单，随着教育的普及，八十后的诉求日高，政府要创造高薪高技术的专业职位，让他们感到有前景有希望。这些职位离不开科技及金融，但看来金融只会扮演辅助实体经济的角色。

人行行长周小川最近提到须慎防「明斯基时刻」，可见在领导人眼中，金融风险猛于虎，而源头正正就是银行及金融机构的贪婪，不断追逐盈利增长，罔顾风险，当虚拟经济大于实体经济，最终会带来不稳定的金融系统，危及经济。不论是就业或是投资，科技业在神州大陆未来的机会，势会比金融业为大。（完）

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