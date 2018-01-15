港报财经评论：债涌股资金不绝，息爆上隐患懒理--信报1月15日

债涌股资金不绝，息爆上隐患懒理/ 习广思

美国上周五公布去年12月的零售销货值上升0.4%，消费物价指数则按月升0.1%，加上金融股业绩后股价造好，道指又破顶急升逾200点。美股升浪似无止境，也带动了中国内地及香港股市屡破连升纪录，这种不寻常的股市升势，讲到尾都是钱作怪，资金流出债市流入股市，顺住个势炒爆为止。

为美股财报季绩打头炮的3家华尔街银行，贝莱德与摩根大通的股价分别涨3.3%与1.6%，富国银行则下跌0.7%，由于无坏消息，其他金融股股价普遍向上。摩通去年第四季净利润骤减37%，调整后每股盈利1.76美元，高于分析师原本估计的1.69美元。

贝莱德去年第四季经调整后每股盈利6.24美元，优于分析师估计的5.98美元；收入34.7亿美元，也高于市场预估的33.1亿美元；美国税改带动去年股市急升，其ETF收入推动期内纯利大增12亿美元。三大银行只有富国银行的股价下跌，主要是收入不及预期。

金融股业绩短期受累税改，长远则受惠减税，再者金融市场兴旺令交易收入增加、缓慢加息令息差有序扩阔，金融股因此有望成为市场宠儿，不少基金经理都在等待这几天的银行股业绩，博业绩失望捞底。可是事与愿违，市场见业绩公布股价唔跌，就更积极买上。

踏入2018年，美国联储局开始减慢买债，欧央行也明确表示经济正在扩张，减QE收水步伐只会加快不会减慢，三大央行就连日本央行也早早缩减买债了。当全球央行都加紧收水，支持股市屡创新高的资金从何而来？

数据显示，本月3日至10日，流入股票基金的资金高达244亿美元，创下逾6个月以来最高水平，也是历史上第六高资金流入的一周。其中，流入美国股票的资金约64亿美元，流入日股的资金达32亿美元，流入欧股的资金约22亿美元，流入新兴市场的资金则达43亿美元，是年半以来的最大流入量。

同时，主动基金持续有资金流出，跟踪标普500等市场指数的大部分ETF则吸引大量资金，反映醒目钱投入到正确方向之余，也选择了正确的工具，拣选了收费最便宜的ETF。

2018年头两周，标指累涨4.2%，涨幅创2003年以来同期最大，港股已经连续14天上扬，沪指连续第11个交易日攀升，创1992年以来最长连涨纪录。

全球股市都有资金大举流入，那么资金来自哪里？伴随股市好景的是资金流出国债，不止美债市场，就连欧洲债市亦然，德国10年期债息由上月下旬的0.3%升至上周五曾破0.6%水平，升幅达100%。

大量资金从国债市场涌出，成为了股市资金的一大来源。这个趋势看来仍会持续，三大央行齐齐收水是重要原因，过去几年大量央行资金泵水入债市，强行将债息压低，跟风的债市基金同样加入这个国债升市派对，令年前欧洲主要国债息一度变负息债。现在央行资金只是减慢流入，却会令热钱由债转股，这股力量不容忽视，机构资金不同散户热钱，力度要大得多。

不过，当美债息升到了一个转折点，就会令人对美债信心大跌，真正市场风险会由此而来。高盛预计，未来4年税改将令美国财政赤字每年平均增超过2000亿美元，而且国会可能会批准大量新的支出方案。2018财政年度美国财政净借款按年将翻倍至超过万亿美元。

联储局第三号人物杜德利（William Dudley）上周表达了对美国财政状况的担忧，高盛也对美国的债务负担发出警告。高盛指出，税改令赤字上升、国会或批准大兴土木的支出方案，以及联储局「缩表」将增加财政部向公众发行的国债数量，未来国债供应将猛增超过100%。

基于以上因素，高盛预期，美国财政净借款将从2017财政年度的4880亿美元，增加至2018财政年度的1.03万亿美元，并且2019财政年度的净借款也将处于类似水平。融资需求料会通过发行更多短期国债和附息债券进行。

金融博客ZeroHedge对此点评称，高盛没有说明的是，一方面，美国国债供应将翻倍；另一方面，联储局打算继续「缩表」、欧洲和日本央行将缩减QE，当愈来愈多的央行开始摆脱债务货币化时，谁会成为这场债务海啸的边际买家。

目前美国国债大买家之一是中国，中国未来买债方向当然不会有正式官方公布，但是透过各级官员发声，却可收到奇效，以对抗特朗普的贸易保护主义。

未来国债步入熊市，且全球通胀预期持续升温，利率必然向上，但这影响或在数月后以至一年后才显现，目前大家都沉醉在股市大派对，炒爆先算。（完）

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