港报财经评论：债转股未愿停步，集资伸手更堪忧--信报1月16日

债转股未愿停步，集资伸手更堪忧/ 习广思

港股终于打破连升纪录，昨天一度由升逾300点变倒跌逾百点，收市仍跌73点，A股高台跳水由升变跌，是触发点之一。正如日前分析，债市资金极速撤退，资金流入股市短期内不易扭转，港股短线隐忧反而在个别股份的配股集资活动方面，尤其内房股伸手活动料陆续有来。

资金昨天有点避险倾向，日圆升至110.5水平，是去年9月以来最强滙率，相信主要是反映美元转弱，欧罗也升至近1.23美元高位。日本央行行长黑田东彦早前重申，决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标。他称，日本金融体系保持稳定，货币环境非常宽松，央行将保持扩张货币基础的立场，必要时将调整货币政策以维持经济动能来达成物价目标。

黑田东彦发言后，日圆反而升多了，因为发言本身并无新意，与他今年初表示日本尚未摆脱「通缩心态」，基本上意思相近。然而，口里说要宽松，行动上实际上是在收水。日央行本月初披露的资产负债表显示，央行总资产自2012年实行再宽松以来首次缩水，去年12月底持日本国债规模较11月大幅减少2.9万亿日圆，其他资产类别包括房托、ETF等则稍稍增加。

在资产负债表公布后仅一周，日央行公开宣布将削减部分长期限国债的购债规模，10年至25年期及25年期以上国债的购买规模分别减少100亿日圆，到1900亿日圆和800亿日圆，令市场相信日央行正在悄悄退市。

全球债市面对三大央行退场，今年头8个交易日，孳息率为零以下的债券规模缩减约1万亿美元，至7.3万亿美元，为自去年7月以来最低，同时反映经济增长和通胀升温的环境有助全球债市正常化。

随着债市息率向上，通胀预期上扬，央行便有较大空间推行利率正常化。今年是全球央行的退市年，一如2008金融海啸后的几轮QE，全球都未经历过这种金融变化，如果把「缩表」、减买债与利率政策分开来看，则「缩表」与加息一齐来，代表的是金融紧缩打孖上。

「债王」格罗斯（Bill Gross）早前警告，债券熊市已来临，他在Twitter贴文称，美国5年期与10年期国债跌穿25年趋势线，代表熊市已经确认来临。格罗斯认为，去年10年期美债孳息升至2.4厘以上，是熊市来临的讯号。

ｌ数据显示，计算10年期美债孳息与10年期美国通胀保值债券（TIPS）之间息差的平衡通胀率，近期已突破2厘，是9个月来首次，反映市场认为通胀即将达到联储局的2%目标。

芝加哥谘询机构Bianco Research指出，如果通胀是国债收益率涨势背后的原因，有可能改变股市与债市之间的关系。这意味当前资金由债转股，推动股市上升的现象不再，变成利率主导股市走势。

当然，以上推论暂时仍言之尚早，中港股市才刚突破连升纪录，突然又说出现紧缩恐慌，未免说不过去。港股方面，反而更要留意过去几个交易日多家公司公布配股集资。内房股中国金茂（00817）以折让7%价格配股集资33亿元；铝材生产商中国宏桥（01378）传折让10%配售6.5亿股股份，集资约8亿美元。

枫叶教育（01317）及正通汽车（01728）上周已分别配股集资10亿元及17亿元，代表具规模的上市公司认为股价升至一个伸手集资的好价位，这是一般中型股投资者最大风险所在，因为当内线者亦认为股份到价，投资者死守亦未必可以等到股价重见天日，至少要守几个月。

内房股是最高危行业，因为即使卖楼积极套现，也同样要积极投地；此外，内房商发债成本飙升，有现成的股市集资渠道，当然要多加利用。最安全的板块可能是濠赌股，因扩张高峰期已过，只要博彩收入符合预期，过多的游资又会重新入市。 （完）

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