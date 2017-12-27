港报财经评论：假日情怀未散，港美股市续稳--信报12月27日

假日情怀未散 港美股市续稳/ 陆文

欢乐的圣诞节刚过，下周初即踏入2018年元旦，市场充满着假日情怀迎接年结倒数。过去数天全球未有重大因素左右短期市况，美股期待通过税改延续「圣诞升势」，港股寄望上周由早前强势股获利回吐完成消化后出现反弹，为全年带来偏稳的年终局面，个股正静静地进行粉饰橱窗活动，短期还是好好享受全年努力带来的成果。

2017年只余下3个交易天，大市交投相对淡静，但个股往往呈现个别发展，不少涉及粉饰橱窗活动，企业、基金与大股东各取所需，亦是评估短期大市与个股表现有难度的日子，特别是指数往往受少数权重股短暂起伏影响，更因大批衍生工具产生杠杆效应加大上落幅度。年内一批权重新兴科网股主导恒指上升，下半年呈现的慢牛正好反映市况表现两极化，令早前一批强势股回吐，恒指一下子回落约2,000点；同样，上周藉这批股份回扬，引发恒指从低位回升约1,200点，基于今次反弹跌幅逾50%，虽然10天线回落至50天线之下，笔者视为必守的100天线（约28,360点水平）则相对安全，并进一步确认早前属一个健康调整格局。

无疑传统上每年港股多呈现不一样的走势，明年能否延续今年升浪有待观察。事实上全球执政者以至财金官员均予人有被市场牵着鼻子走的感觉，一片摸着石头过河的施政态度下，徒添新一年金融政策的风险，投资者更趋向订下因时制宜的中短线策略为主。

初步技术分析，大市踏入明年首季宜以区间运行为主，恒指在28,300/30,500点为首个运行上落水平，稍后再因应具体环境作出调校为宜。

一如笔者过往强调炒股不炒市的重要性，今年恒指累升三成多，甚至跑赢道指等美股，但有逾千只股份全年表现低迷、无人问津，正好反映目前全球财富分配日趋悬殊，其困扰不容忽视。上周「金毛鹰王」特朗普在上任不足一年落实税改方案，可视为继推翻医保及承认耶路撒冷为以色列首都后交出另一份成绩表，亦属美国人民自选出奥巴马寻求「改变」意愿不果的新突破；转变可带来喜与惊，目前投资市场存在乐观预期，最终能否带出新景气还是等着瞧，如以半年为新政的蜜月期，明年中才反映真正转变，并将直接影响稍后举行的中期选举结果；加上明年联储局主席及成员更替，其执行利率正常化，以至通胀会否随经济加速出现，以上才是左右明年全球投资表现的主要元素。

当然，受惠北水南下的港股，必须紧贴内地政治经济变化，从今年首三季GDP增幅介乎6.8%至6.9%，明年着重质多于量，去杠杆减产能，重环保利民生，十九大带出习近平新时代中国特色社会主义经济思想为未来政经发展的主干下，延续早前多个领域的价格改革，提升市场竞争及活力。在新发展的经济模式下寻找受惠国策的板块产业与企业，须多留意内地资金追捧的目标，一方面要预期任何改变均要承受适度适时的修订可能带来的冲击，但中长线方向性不变下亦有所坚守。内地经历多年改革下已塑造出一个有据可依的发展模式，对日后进行投资部署更有利。

从最新涉及去杠杆方面出现一些转变，包括从减债转为控制债务增长以维持适度发展，或会令个别受去杠杆打压的内房及基建投资的压力有所减少，短期要留意相关发展。另一方面，随着美国优先等贸易保护主义抬头及资金回流带来挑战，不少出口主导的产业某程度要承受颇大的政策风险。

一批强势股在年结前或持续走强，作为新年礼物的机会不低。首先是强势股名单中以医药医疗板块占比重较多，中国生物制药、石四药、康哲药业、绿叶制药、复星医药、金斯瑞生科及新世纪医疗均处偏强走势之列，相信是涉及早前提及内地加快审批医疗研究的申请政策，令不少具新药研发能力的企业短期受惠。

环保相关板块方面，以燃气及新能源类股份最可取，均属逢低收集的中长线投资对象，燃气股有元亨燃气、联合能源、中裕燃气，新能源有高速传动、兴业太阳能及保利协鑫。其余濠赌股有新濠、澳博、金沙中国及美高梅中国较可取；航空板块以南方航空与东航走势持续偏稳，相关的中国民航信息与中国通信服务均有不错的走势。

至于个股偏强者，有滙控与中银香港，前者美国ADR上冲80港元关口，创兴银行亦造好；此外，康师傅、心连心化肥、蒙牛、联想、信义玻璃与九仓置业均属值得留意的强势股名单之列，短期寻找一份新年贺礼的人士不妨留意，作挑选心头爱的参考对象。

无疑市场关注苹果公司调低新型号手机明年销售预测，对一众手机设备相关股份可能带来调整压力，亦正好反映今年部分炒过龙的板块如手机设备股份，明年首季会持续调整，转由新一批板块接力，只要资金不减，市况亦不致太衰呢！（完）

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