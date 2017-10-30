港报财经评论：储局帅印谁执掌，美元看升呼声高--信报10月30日

储局帅印谁执掌，美元看升呼声高/ 习广思

美股上周五有三大利好消息照住，包括科网股亚马逊及Google母公司Alphabet季绩靓靓、美国第三季经济增长超乎预期、白宫放料现任联储局理事鲍威尔（Jerome Powell）才是联储局主席真命天子，最后这个消息令滙市及债市即时纾一口气，债息回落，美滙指数升幅收窄，均有利港股今日高开。至于恒指本周能否升破今年收市高位28711点，则要视乎美元及美债走势，暂时看来利率向上及强美元之势未完。

谁人出掌联储局其实对加息与否关系未必很大， 联储局都系要睇经济及通胀表现，关键因素仍取决于数据。美国第三季经济增长达3%，远超过市场预期的2.5%，各项经济环节除了私人消费因飓风影响而表现较逊色之外，其他环节都有不俗表现，库存及投资均有增长，消费环节本季没有飓风效应料会改善。

花旗美国经济惊喜指数持续上扬，反映分析员低估了美国经济动力。近期美国10年期国债孳息率与其余七大工业国的债息差距逐步拉阔， 支持美滙指数转强，相信美元反弹会持续一段时间。欧洲方面，「鸽王」欧洲央行行长德拉吉成功使出浑身解数压低欧罗，也是推动美元涨势的因素之一。

本周颇多美国经济数据公布，包括ISM制造业采购经理指数及就业数据，9月份因飓风来袭，新增职位数目减少，本月应可有较强劲的反弹，市场预期为31万个，最紧要当然是工资增长步伐能否加快。美国好，未必等于港股好，美元与美息才是关键。

美国科网股爆升，惟在美国上市的中资科网股却个别发展。阿里巴巴及腾讯（00700）表现较好，中证科网股指数上周五仍跌0.1%，全周累跌4.87%，连跌两周。

上周五重磅网股中跌得最劲的是百度，收市跌8.15%，该公司前瞻指引预测本季营业收入上升22%至29%，较市场预期的36%为低。有分析员引述该公司管理层解释，由于要尊重中共十九大举行，故减少推广活动，导致广告收入放缓。

另一家公司新浪微博，尽管第三季业绩十分不俗，股价亦照跌可也，近两周股价每周以超过4%的幅度下滑，除了估值高之外，内地政府严查网络内容，成为社交网络平台的最大风险。由实名注册，到要求严格审查网络内容，势将影响平台的人流及广告收入，加上要增聘人手自我监察网络内容，这对业绩的实质影响究竟有多大，派第四季业绩时自有分晓。

中资科网股在纽约市场表现疲弱，不单老牌上市公司如此，多只新股更跌穿招股价。内地奢侈品电商平台寺库自9月23日上市至今，股价从招股价13美元跌至上周五的7.1美元。今年在纽约上市的中概股集资王、网上贷款平台趣店，招股价24美元，上周五收报23.27美元，本月19日上市前投资者对该股还是充满期望，当时集资额达9亿美元。

不论是二手或新股市场，投资者对中资科网股的兴趣正在退潮，不少股份股价颇为「肉酸」，谈不上什么牛气。搜寻器公司搜狗正密锣紧鼓筹备上市，持有搜狗股权最多的是腾讯。至于腾讯分拆上市的网络文学平台阅文集团（00772）正在本港招股。

在本港上市的中资科网新股，人气明显较纽约市场的中概股好，起码众安在线（06060）较招股价仍高29%。不过，这类新股赚了便算，不宜睇得太长。中资科网股整体气氛麻麻哋，估值太高是死穴；相比之下，美国的大型科网股估值较为合理。（完）

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