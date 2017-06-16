港报财经评论：储局收水，恒指忌失50天綫--经济日报6月16日

储局收水，恒指忌失50天綫/ 林瑞芬

在美国收水趋势愈趋明显下，港股昨日做压力测试，恒指跌1.2%至25565收市，国指跌1.6%至10346收市，大市成交额743亿元。

虽说联储局是有序缩表，但加息且缩表等于紧缩的货币政策，面对市场收水的风险增加，投资者仍然畏险，短期有待消化压力。技术上，恒指考验50天綫（现处24986）支持位，国指考验10200忌失守；不然，确认趋势辗转进入调整浪。

周三美国联储局落实加息0.25厘，同时维持下半年再加息一次的预期不变，这是市场所预期。不过，是次联储局就披露了详尽的缩表路綫图，起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元按揭抵押债券（MBS）；缩表规模每3个月增加一次，直至达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。

以目前联储局的4.5万亿美元资产负债表，就终极缩表规模的探讨，相信前联储局主席伯南克曾提出的意见靠谱，伯南克认为，联储局应当把资产负债表规模削减到2.3万亿美元至2.8万亿美元附近，所需要的时间就要4至5年。不过，亦有国际货币基金组织（IMF）研究报告预估，储局要完成缩表的时间可能更为漫长，最少要5至10年。

这种定量式缩表形式，有助市场锚定预期，依联储局主席耶伦的说法，期望今年落实缩表。高盛预测，最早于今年9月就会开始缩表，至12月再加息一次，瑞银估计12月才缩表。规划拟定虽好，但途中必有变数，当中，宜留意美国的通胀率，通胀高低将左右缩表的开展及加息步伐。

有「债王」之称的格罗斯就认为，联储局无论在加息，抑或是缩减国债规模等问题上，将大有机会均无法完美地完全达成目标。因为考虑到目前情况，美国名义GDP增速为4%或更低，考虑到通胀率为2%或更低，联邦基金利率不会升破1.5%至1.75%的区间。另外，联储局最新把2017年度的个人消费支出（PCE）通胀率由1.9%降至1.6%。2018、2019两年的PCE通胀预期则维持在2%。

观乎美股周三的反应，道指再冲高但纳指回落，反映市场对未来较高风险及波动性较高资产的承险力测试。收水趋势将在未来左右投资者的抉择，投入股票的预算风险相对提升之下，下半年波动可能加剧。

回说港股，昨日都为之一震，蓝筹股普遍皆跌。港交所（00388）再挫1.3%，收报198元，已重回近前周五急升起点，走势认真麻麻，不宜跌穿250天綫195元，看来有点启示，恒指趋调整考验50天綫25000之压力加深。

本港金融管理局今次迅速地跟随美国上调息率，把贴现窗基本利率上调0.25厘，由1.25厘上调至1.50厘。昨日地产股下跌，新地（00016）跌1.7%，长实地产（01113）、恒地（00012）及新世界发展（00017）跌幅介乎0.3%至2.3%不等。长实地产算跌得少，引述摩根士丹利发表的报告指出，长实地产资本回报属最高，而去年公司派息以及回购计划，令股息率达5.5厘，亦为一众地产股中最高，维持「增持」投资评级，中期目标仍上望73元，昨收报60.85元。

A股昨日表现平静，上证微升1点或0.06%，收报3132点。大型势上，指数呈窄幅上落，正在筑底。中国人民银行今次没有跟随美国加息，减少对股市造成的震荡。事实上，今年3月，储局加息后，人行随即跟进，全綫上调公开市场操作和中期借贷便利（MLF）利率，被市场解读为「变相加息」；然而，今次没有变相加息。美国加息或缩表，对中国经济的影响而言，中信证券认为冲击相对有限，这是因为中国伴随着此轮经济的复苏，经济硬着陆的风险已基本消除。

国内债息没有抽升，短期来讲，反而成为中资保险股获利回吐的藉口，看中国人寿（02628）股价昨急挫3.2%、平安保险（02318）跌2.1%、新华保险（01336）跌2%，跌幅均较国指为大。（完）

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