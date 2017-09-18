港报财经评论：储局鸽派声浪大，加息随时又变卦--信报9月18日

储局鸽派声浪大，加息随时又变卦/ 习广思

本周金融市场的焦点自然是美国联储局公开市场委员会的议息结果，缩减资产负债表的步伐快或慢，将关乎长债息率的走向，缩得太急会令金融条件（financial condition）收紧，不利经济及通胀前景，联储局成员亦可能在缩表与上调短期利率之间作出一些取舍，例如暂时放缓加息步伐，以降低对长债息率上升的压力。

近期有个别公开市场委员会成员表态不支持再加息。联储局理事Lael Brainard本月初提出对加息宜采取审慎态度，因为通胀仍偏低，过去3年平均通胀为1.5%，2004年至2007年间平均通胀率为2.2%。Brainard承认低通胀可能受一些短期因素驱动，但长期通胀趋势也在下降。

局内另一位鸽派人物Neel Kashkari把话说得更尽，他认为过去18个月的持续加息已对经济造成损害，就业市场、工资增长率、通胀及通胀预期均受到拖累，过早加息不是没有代价。

两人均在议息会上有投票权，鸽派清晰道明立场，本周会议须留意点阵图走向有否改变，该图反映公开市场委员会16位委员对未来息口的预测。上季公布的点阵图，显示委员们对2018年及2019年联邦基金利率预测的分歧十分大，睇吓今次会后的公布，彼此的分歧会否进一步扩大，若是扩大，则市场对加息的预期会进一步降温。

联储局缩表的影响主要集中在长息，所以短息不加，反而可令整条孳息曲线变得较陡斜，这有利银行业盈利，刺激它们进一步放贷，有利经济增长。

上周标普500指数创新高，表现最佳的并非资讯科技股，而是金融板块，升了3.35%，胜过标指的1.63%及资讯科技板块的1.42%。当然，不少美国的银行股仍然处于上落区间，并未如指数般创新高，若要有突破，债息必须持续上扬。

另一个与债息有关的走势，是美滙指数于7、8月间，一度与美国10年期债息脱鈎，两者的相关系数跌至零，甚至是轻微转负，主要反映市场调整对欧罗货币政策的看法。欧洲经济转强，市场开始预期欧央行收水的可能性，但这调节过程看来已完成，美滙指数与10年期美债息的关系开始回复之前的正数，这令联储局本周议息结果更为重要。若联储局的缩表进度比市场预期的进取，则债息有机会进一步上扬，加大美元反弹的力度。

恒指前周跌了1%，上周收复一半失地，升了0.5%，本周若能升破28100点顶部，便有机会重展新升浪。至于连跌3周的国企指数，上周五北韩再发射导弹，受消息拖累，国指一度下试50天线，最后也能安全反弹，收复大片失地。自年初以来，国指于50天线有颇强支持，且看大难不死后，本周能否摆脱弱势。

9月将尽，环球股市仍是有调整无大跌，大家都睇住大阿哥美股，很多股市的相对估值都远低于美股。

市场看好后市的理由，便是相对估值，只要美股不冧，大家都好放心继续疯炒，绝对价值与历史估值的差距，对市场资金而言，暂时可搁在一边，回归中值的传统看法也不管用，大家把资金投向最有动力、最脱离平均值的股份，内房股便是一例。

内房股已炒到远离历史的平均估值水平，内地当局不断加码调控楼市，整体市场销售虽有增长，但持续放缓，入市者只凭一个信念——动力。（完）

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