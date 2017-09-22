港报财经评论：光控中旅禾秆冚珍珠--经济日报9月22日

光控中旅禾秆冚珍珠/ 林瑞芬

美国联储局「缩表」尘埃落定，港股昨日表现平稳，恒指收报28110点，微跌0.06%；国指收报11198点，微升0.22%，大市成交额增加至1,084.6亿元。

日本央行亦在昨日早上公布利率决议，维持息率不变。美国联储局于10月开始有限度缩表，以及12月可能加息一次，暂时对环球货币面的冲击不大。大市而言，恒指尚守在28000点楼上展缓慢探高位之势，2015年高位28588尚在求一探。

强势股类持续抽升，如赌业蓝筹股银河娱乐（00027）及金沙中国（01928）昨日双双又破顶，分别升2.5%及1.3%。9月初风灾令澳门赌业受影响，现已逐步回复正常，德银相信，10月黄金周将会是澳门过去4年以来最旺的假期。另外，瑞信指出，今年国庆与中秋假期重叠，内地又将迎来为期8日的国庆黄金周假期（去年同期为6日），目前从酒店预订情况来看，预料10月澳门赌收按年增幅为16%，将大大高于市场目前预期仅为高单位数。笔者上周指出，以周綫图作技术分析，银娱股价于54元左右乃阻力关键，如顺势再图突破，确认升穿，顺势上探60元之可能性增强。跟进银娱昨高见54.9元，收报54.15元，正在谋确认突破50元。

个股股价上扬，短期可能受国策或受消息所刺激，如中金公司（03908）引资腾讯（00700），虽然以折让价每股13.8元配股，但市场憧憬腾讯可助中金进一步扩展财管业务，股价反而抽升18%，收报18.32元，最高见18.48元，破顶！腾讯来讲，国内独大，现金牛，每年进行战略性投资的项目不计其数，是次中金获贴金，未来是否就平步青云，还看内地金融市场的配合。股价短期获冲喜，相对高位下就要多加留神！

价值发掘中资股，老牌红筹光大控股（00165）及香港中旅（00308）是可留意的对象。光控昨升3.7%，收报19.46元，突破附图所示的阻力位约18.7元，以箱形突破量度上升目标，最少看20.7元。技术分析如此推测目标价水平，光控基本价值就更加不止于此。据中信证券分析报告指，若以9月18日收市价计，光控目前被动持有（只是财务投资人，不参与公司经营）的光大证券24.71%A股（沪：601788）股权和光大银行3.37%A股（沪：601818）股权，市值起码值291亿港元。其实，再参考昨日（9月21日）的收市价，与9月18日差不多，这被动持有的市值可作参考。另外，光控是中国第二大PE资产管理公司，中信证券估其主业资产管理业务价值达304亿港元。主业加被动持股，合计市值595亿港元，而以光控昨日收市价19.46元计算，市值只为328亿港元，折让近45%。这一资产折让的空间，就存在收窄，股价上升的机遇。

至于中旅，其股价自9月初2.3元起步攀升，昨收报2.73元，累计升幅约19%，是近两年难得的升浪。推动原因大致有二：一是业绩的改善，中旅上半年盈利按年增长39%至3.75亿元，若撇除非经常性收益，核心盈利则按年增长38%至3.11亿元，优于市场预期。另外，中旅出售旺角分行舖位一事正在计划中，市场憧憬会于今年内落实，收益并于明年入帐，管理层预料可录得10亿元的收益，以中旅以往出售所得利润多派发股息的惯例下，可憧憬公司派发特别股息。

中旅在中、港市场发展多年，资产物业的潜在价值确是未尽反映。据中银国际预算，公司包括位于珠海和安吉的土地，以及位于红磡和旺角的零售物业等地的房产价值就相当于每股1.1港元。另外，盘点公司在香港和澳门拥有的5间酒店地产是按31亿港元成本持有（即每股0.57港元），而酒店已建成20至30年，其间价值上升，故帐面值与实际市值有折让。地产项目，好赚过旅游项目，中旅正与港府就红磡仓库拟改建酒店或服务式公寓商讨补地价，一旦拍板发展，又是潜在的盈利催化剂。

参考近月券商给予中旅的目标价，美银美林看3.1元、花旗看3.2元、中银国际看3.5元。中旅股价中綫走势，坐二望三无走鸡。（完）

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