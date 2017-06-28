港报财经评论：全新车系登场，吉利华晨看涨--经济日报6月28日

全新车系登场，吉利华晨看涨/ 林瑞芬

港股虽回但跌幅有限，保持平稳，昨日恒指微跌0.12%，收报25839点；国指跌0.31%，收报10498点。大市成交额就录得725亿元，较周一稍增。

中银香港（02388）获摩根士丹利点金，昨日第二日攀升，收报37.4元，升1.5%。吉利汽车（00175）又开引擎向上，创52周新高，见16.46元，收报16.16元，全日升4.1%。

吉利又在港股市场上驰骋，或与市场憧憬其业绩表现好有关。据中金报告引述吉利国际业务部副总裁Daniel与投资者见面交流中的纪要指出，吉利5月份销量依然健康，今年上半年毛利率有望维持在19%以上。公司上半年整体销量有望在52万至53万辆左右，毛利率将维持稳健，盈利有望超预期。

此外，吉利未来不会推出官方折扣，因为部分SUV等车型仍然供不应求，且AT的产能瓶颈有望在7、8月得到基本解决。还有，领克01将在今年第四季度上市。明年领克还有2至3款全新车型上市，公司目前已开发了10款领克车型，未来将逐步上市，对公司2020年200万辆销量形成良好支持，是公司未来重要新的销量动力。

领克同沃尔沃共用CMA平台，因此将大幅节约成本，中长期有助于领克超越吉利的毛利率水平。

其他汽车股升幅则较温和，如长城汽车（02333）升1%，收报10.18元，华晨中国（01114）无起跌，收报14.12元。

据招商证券最新报告指出，中长綫逢低吸纳华晨，具投资价值。因为全新换代宝马5系已于6月23日推出，最终定价与预售价相同为45万至67万元人民币。与旧款5系车型比，发动机的动力性能有提升，功率/加速/油耗等指标明显高于竞争车型，代表核心竞争力的操控性能具有明显优势。空间方面，轴距比竞争车型更长，内部空间更大更豪华。

新5系融入轻量化技术，相对旧款减重130公斤，保证整车的操控性与低油耗。新5系的内饰大幅提升，新车更加注重科技感，添加了iDrive、手势操控等高科技配置。由此新系列产品的竞争力增强，华晨重回业绩高增长轨道的可能性提升。加上，新5系推出后，公司2018年将当地语系化生产豪华SUV车型X3，2019年换代3系上市，预期将开启产品綫持续上市的强周期。

华晨2016至2019年度的净利润，年复合增长有望达24%，每股盈利分别为0.88元、1.14元及1.38元人民币，中期目标价18.5元。华晨中期能否如招商证券所预测推进，后市参考月綫图，关键在15元之高位阻力，如配合成交终突破趋向上探高。

A股周一抽升，昨日再轻微推进。上证收报3191点，微升0.18%，短期阻力3180有待确认突破，突破才能挑战3300左右，不然，将窄幅争持仍为主。年初以来，A股市场确是渐走入正道，减少了概念股的炒作味，大蓝筹主导大市升势为主，随着MSCI公布把A股纳入新兴市场指数的决定后，大蓝筹股的价值投资力希望更获市场发掘。

毕竟A股以往散户化，投机炒味浓，个股亦不乏混水摸鱼，上市为圈钱，修正散户化，非一朝一夕。不过，阿爷也意识到一个健康的A股市场发展，需要机构投资者化的配合，有健康的股市发展，才可让中、长期养老金投资达到保本增长的最大目标。大蓝筹作先锋，如能做到每年盈利增长、派息增长稳定，投资者长綫投资有稳定回报，自不然减少日日炒作，生死肉搏的念头！

回看中、港股市，细价股今年来真是无晒炒风！外有沽空机构不断刊报质疑公司财务帐目，内有港交所（00388）正准备修正以往狂热细价港股的炒风。

昨日更见细价股出现股灾，中国集成（01027）、上谕集团（01633）、财讯传媒（00205）等劲挫56%至94%不等。

事缘有传闻指港交所日前提交建议，指为启动香港小企业创新，强制低于1元且平时交投不活跃的「殭屍股」退市。而港交所已回覆并否认传闻，但无助相关细价股的跌势。今年下半年，中、港股市相信仍要大不要细！（完）

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