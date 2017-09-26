港报财经评论：全球排队见顶，港楼市还远吗？--信报9月26日

全球排队见顶 港楼市还远吗?/ 习广思

中国政府出乎意料加强调控楼市，美韩领导人骂战停不了，加上德国大选结果显示极右政团冒起，成为昨日港股大跌近400点的帮凶。港股见顶的理由，过去一个星期已解释了多次，资产升跌必有周期，今个周期运行了这么多年，终于来到关键时刻，本港股楼资产的转捩点已来临。

德国大选尘埃落定，总理默克尔一如预期赢得第四个总理任期，但她领导的基民盟，以及主要对手舒尔茨领导的社会民主党，支持率骤跌至历史低位，选票流向反对接收移民的另类选择党（AfD），赢得议会12%选票，成为第三大政党，可谓极速弹起。反移民的一批选民成为一股新的政治势力。

究竟德国另类选择党在下次大选时会否成为重大政治隐患？事关一个特朗普已经令人十分头痛，如果将来德国领导人也如是，届时大有理由排斥欧洲弱国，欧盟将难以维持下去。

当然，这个是长远隐患，未至于对欧美股市构成即时重大冲击。相对而言，中国突然下重手调控楼市，实在令人大感意外。内地多个城市出台政策，规定新购房在2至5年内不得转售，这有利遏抑炒风，可能反映当局对去库存有一定信心，楼市升温便即刻出手打压。

香港楼价过去10年升幅惊人，内地主要城市的楼价升幅更劲，中港楼市何止成形泡沫，泡沫简直大到离奇。市场之所以觉得不安，是因为全球楼市于过去两三个月陆续见顶，而澳洲及加拿大楼市更早在半年前已见顶。随着美国联储局展现鹰派姿态，决定缩减资产负债表兼暗示再加息，相信市场游资好快会退出这个资产升值大派对，全球楼市下调是可预见的，难怪内地政府比市场更加心急开始行动！

基于个人投资兴趣，笔者不时留意世界各地楼市，自大升值浪潮以来，各国政府都有不同力度的措施限制外来资金炒楼，新加坡针对外来购房者的15%辣招税，就是其中一项重要稳定楼市措施。新加坡人可以平价买「祖屋」，是当地楼市复苏较迟及较慢的原因。不过，论私楼面积、用料、设计，质素远远抛离港楼。

日本楼市方面，近年愈来愈多港人入市；相反， 当地人对买楼全无兴趣，不少人一世租楼，一样可以在同一物业住过世，且一代传一代租下去，其中一个原因是日本对租客的保护，业主未经租客同意，不可以把他们赶走，与香港的情况差天共地。

早前，香港市区新盘的纳米单位要600多万元起跳，这个价钱在新加坡可以买过千尺市区楼有余，在日本随时成栋小型apartment都买得起，港楼算唔算有泡沫呢？

环顾全球，普遍政府都会保护国民免受高住屋成本之苦，香港却是一个例外，政府只知不断加辣招税，欠缺其他措施为楼市降温。港楼的转捩点已经到来，当美国债息明年升至3厘以上，好多资金会回流往保守资产，低息催生的高杠杆会极速去杠杆化，用物业升值加按套现，再投资高息保单全数抵押兼借突的招数，肯定不管用了。

不过，比起内房股，笔者更睇淡苹果产业链相关股份如瑞声科技，iPhone 8在全球销情惨淡，内地买机根本唔需要排队，美国本土也好不了多少。苹果行政总裁库克（Tim Cook）同苹果已故教主乔布斯（Steve Jobs）始终差几皮，智能手机再升级产生的额外增值能力已到樽颈，恐难再有突破。（完）

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