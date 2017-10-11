港报财经评论：兵分两路落注当炒股--信报10月11日

兵分两路落注当炒股/ 陆文

港股维持慢牛走势，恒指开市微升后好淡争持，一度低见28260点，午后走势好转，以近全日高位收市，收报28490点，升164点（0.58%）；国指收报11418点，涨33点（0.29%）。内地股市亦先跌后回稳，受惠国家统计局官员看好经济稳中向好趋势不变，全年实现经济增长6.5%目标没有问题，上证指数再挑战3400点，高收3382点。早前的强势股个别发展，除了腾讯（00700）依然有0.63%升幅外，汽车、内房及濠赌板块均见沽货套现，换马至滙控（00005）、本地地产股及大行推介的个别股份。有资金明显流入三四线股份，投资者不妨因时制宜，把入市资金分配在两极化及当炒的股份上，争取较佳的短线回报，展望下周，内地举行十九大会议前，将有更多政策受惠板块可供投机炒作。

港股昨天成交金额回落至915亿元，不少强势重磅股维持进三步退一两步的慢牛韵律，累积较多升幅的股份有回吐压力，早前推介的滙控，预期可受惠年底加息及新管理层上场，成为北水南下追捧对象，收报78.6元，升1.42%。高盛发表报告称，本港息口有机会上调，滙控香港业务净息差将有好表现，目标价调升至87元，维持买入评级。在《施政报告》公布前夕，憧憬加快农地转换政策可提升地产股盈利，有资金偷步追入在新界拥有大量农地的地产股，新世界（00017）飙逾5%、恒地（00012）高收近3.4%，新地（00016）升1.6%。不过，近期造好的众安保险（06060）、平保（02318）、中芯（00981）、比亚迪（01211）、舜宇光学（02382）及恒安（01044）均有回吐压力，因应资金轮动换马，是慢牛趋势下的正常现象。相对落后的电讯股如中移动（00941）、中电信（00728）及联通（00762）亦有追捧。

建银国际研究主管苏国坚指近日港股上升速度加快，资金开始流入中小型股份，预期第四季将踏入牛三尾段，12月前恒指或见29000点至30000点，但美国联储局年底或加息，未来恐现沽压，建议开始采取防守性策略，看好金融、交通基建、电讯及必须消费品行业。

入市资金明显兵分两路，有资金短炒一批三四线股份，昨天有近30只股份升幅逾一成，交投较活跃及升幅较大的有华谊腾讯娱乐（00419），收报0.51元，劲飙34%，交投9.06亿元。腾讯、恒大（03333）及阿里巴巴等中资当红企业，系内股份在大成交下录得可观升幅。阿里巴巴股价在美国收市造好，带动阿里健康（00241）收报4.4元，高收近一成；阿里影业（01060）涨5.5%，报1.34元；同系中国动向（03818）上升近8%，报1.49元。恒腾网络（00136）近个半月不断在大成交下反覆向好，昨天再升8.97%，收报0.425元，长假期后内地资金似乎对一批有共同品牌背景的股份做投机性炒作，由于目前未有新注资，加上业务在整合，宜炒不宜揸。

日前笔者在分析强势个股名单时，已察觉到不少三四线股份在静静起革命，累积升幅不少，交投亦畅旺，反映有热钱追捧。昨天一众具同系品牌的细价股掀炒作，宜注视这股热浪会否在贪婪心理驱动下，蔓延至其他三四线股份。事实上，近两年资金追捧的少数重磅强势股已累积可观升幅，带动恒指突破2015年大时代高位。不过，仍有大批二三线股份，现价相较两年多前的高位有颇大距离，成为短期炒作的最佳藉口。不要忘记，很多股份早已有大户在低位收集，转入强者手中，不排除等待适当时机牵动新一轮二三线股升浪。这类炒作无疑有一定风险，回报却不俗，应有值博率，对于以重磅股窝轮玩杠杆的投资者，可考虑把部分资金换马随波逐流。

在十九大举行前，市场追捧洁净新能源等环保意念板块，昨天一众光伏及太阳能股向好，保利协鑫（03800）录得2.7%升幅，卡姆丹克（00712）涨6.58%，协鑫新能源（00451）高收近6%，顺风清洁能源（01165）飙一成，大唐新能源（01798）与华能新能源（00958）亦有进账。

中国电力（02380）公布，以49.69亿元人民币向控股股东收购清洁能源项目，公司建议3供1集资不少于20亿元人民币，拖累股价收报2.47元，跌5.36%。此外，A股近日热炒的医药板块亦值得留意，不排除部分资金会在这板块寻宝发酵。（完）

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