港报财经评论：兵分两路，候低吸中资股--经济日报（12月30日）

兵分两路 候低吸中资股/ 林瑞芬

港股恒指在2017年最后一个交易日最高触及29,997，收报29,919，全日升0.19%，全年升36%，完美收官。国指昨收报11,709，全日升0.22%，全年也升25%。

明年初部署，仍然是重点在抓大不抓小，强势蓝筹股要候低吸纳。内险股强者恒强，明年续可捧。据最新中央经济工作会议指出，改革完善基本养老保险制度，加快实现养老保险全国统筹成为2018年经济工作的重中之重。未来国策，实行养老保障全国统筹，可以在全国范围内调剂余缺、分散风险，增强基本养老保险制度的可持续性，维持区域均衡。与此同时，随着保监会认可商业养老保险对基本养老制度的补充作用，保险行业相关养老保险的产品或将受政策提振，2018年的相关保费收入增长可期。

除了平保之外，笔者认为新华保险也是佳选，该股股价年初以来升幅近53%，胜过中国太保及国寿。

人行最新公布，决定建立「临时准备金动用安排」，即指在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过2个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。这对内银股也是正面的消息，纾缓资金成本上涨的压力。中资金融股之中，内银股整体于2017年的股价表现就不及内险股亮丽，略有分化。与国指累计升幅25%相比，跑赢的如招行累升近70%、工行累升近38%，但建行只累升22%左右、中行只累升12%、交行只升5%左右，而信行更只升0.61%。

2018年的走势将如何，如何拣法，不妨参考一下中金公司分析。中金指出，继大型银行之后，2018年中、小型银行业绩将出现显著改善，2018年上市银行净利润同比增长7.2%，增速同比提高2.1个百分点。2018年度预测资产回报率（ROA）企稳于0.9%，结束过去4年的调整。金融监管进度显著快于市场预期，展望明年上半年度资管指导意见及相关配套档的出台，将有助收益率曲綫陡峭化，利好2017年负债及监管压力较大的中、小型银行。

中资股大路的选择，内险、内银及内房股明年的走向，已在近两周同大家分析过，想抄小路，个别中资股的选择，就可以留意刚有利好消息刺激的广深铁路。

广深铁路公告，拟把位于广州市天河区的广州东石牌旧货场约3.7万平方米的土地使用权有偿交储开发，终实现把土地价值红利释放的第一步。据公司判断本次交储若能实施，其产生的利润预计占2016年归母净利润11.6亿元人民币的50%以上，即5.8亿元。按此计算，此货场每平方米可获利润1.6万元。广深铁路拥有广州至深圳之间所有土地的使用权，共1,312万平方米。这片土地是专用于铁路运输生产用地，包括轨道、綫路、车站、货场、仓库和供电等铁路专用生产设施用地。

截至2017年半年报，广深铁路土地使用权帐面价值仅为16亿元，折合每平方米122元，土地盘活后由此憧憬公司价值可有巨大提升空间。参考中金公司的假设，其可开发面积占比若为30%，通过出让土地、土地开发、市场价值等三种方式估计，广深铁路拥有的土地价值可能达30亿至400亿元，将大幅增厚其盈利。

另外，据国金证券分析，由于铁路的点多綫长面广，有狭长地带等，有的比较难开发，可利用的面积保守估计为200万平方米。按照9月1日广州市国土规划委公布的《广州市国有建设用地使用权基准地价》，原市辖10区规划建设用地区商业、办公、居住、工业用地平均价格水平，再以公司较易开发土地多分布在城市周边假设，若多用于商业和居住用途的话，按每平方米10,000元计算，广深铁路土地升值幅度可达180亿元。

后续土地开发价值释放可期，另外，普客提价的可能亦有望刺激公司于明年的盈利增长。按部序，2016年12月1日，发改委已开展对铁路普通旅客列车运输定价成本监审。作为参考，管道天然气定价成本监审全过程持续了10至11个月。借监预计铁路普客监审有望于近期结束，若运价提升10%至40%的话，中金估将增厚公司2018年盈利16%至43%，增厚经常性盈利29%至118%。

另据国金证券估计，若长途车平均票价提高30%，在考虑本次交储贡献业绩后，公司2018年净利润弹性仍将达到62.5%。按月綫图示，广深铁路股价突破5港元，三角形量度升幅约至7港元水平，以4港元止蚀，昨收报5.25港元。（完）

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