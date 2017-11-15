港报财经评论：内地数据弱，中资股回吐--信报11月15日

内地数据弱 中资股回吐 / 陆文

受A股与内地经济数据放缓拖累，港股全日表现呈先高后低，恒指收报29,152点，微跌30点或0.1%，国指则挫82点或0.71%，收报11,601点，大市成交额1,082.41亿港元，重磅龙头股腾讯在今天公布季绩前偏稳，可视为短期支撑大市的主力。近期热捧的半新股阅文升4.5%，重上红底股，雷蛇在交投活跃下有2.4%升幅，新股上市集资热潮有望延续。反之，对中国经济敏感的国企股普遍回吐，目前无论A股与H股均处高位水平，但下跌股份明显多于上升股份，资金追捧重磅优质股，配合大量衍生工具活动，后市将呈较大波幅，加上大市近期主要由北水南下主导，正好印证今天腾讯表现，足以左右恒指在29,000点水平上落。

早前十九大会议提出深化改革及增长重质不重量，为去杠杆及加强监管等措施定调，已预示未来一段日子，内地经济将由今年首三季高增长放缓下来。人行似与美国同步缩表，导致10月份多项金融数据均逊市场预期，其中广义货币（M2）增速创新低，新增贷款大幅降至6,632亿元人币。此外，工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发投资及商品房销售额增速均下降，反映经济步入增长放缓的预定目标，一众与经济表现挂鈎的商品股率先回吐，内房股亦呈现筑顶回落，成为新一轮调整的藉口机会不低，特别是内地四大银行信贷额度已用尽，大大减低资金入市动力，投资者宜利用短期偏稳市况减持内房等强势股。

MSCI明晟的指数成分股半年检讨结果，对30多只大中小股份作出增减，相关调整在11月30日收市后生效。昨天股份出现的变动不算太大，纳入MSCI香港指数的敏实跌3.63%、金利丰金融低收1.73%；纳入MSCI中国指数的建滔化工挫1.88%、比亚迪电子跌1.96%、耐世特升4.76%、美图微涨0.32%、理文造纸低收2.24%、华润医药升4.76%、雅居乐跌1.34%、洛阳钼业高收1.4%；被剔出的中煤能源跌0.84%、中国电力低收1.2%、中石化炼化工程跌1.23%。有部分股份被大行唱好，其中里昂看好H&H，上调目标价至50港元，该股昨收43.8港元，劲飙9.77%；康师傅公布业绩后获瑞信唱好，昨收13.32港元，大涨6.56%。大批细股出现增减持，表现荣辱互见，不排除在月底出现技术调整时才见真章。

企业季绩表现对股份有一定影响，宝胜公布首9个月纯利下跌35.5%至3.37亿元人民币，德银指其经营溢利较该行预期低53.1%，维持买入评级及目标价2.4港元，该股收报1.17港元，劲跌20.4%；裕元绩后亦见光死，收报29.4港元，挫7.84%。

一众软件相关股份近期多有表现，但中芯在公布季绩前回落5.57%，以接近全日低位13.56港元收市，反映近日部分软件股公布业绩均逊预期的现实。

中芯收市后公布第三季销售额较去年同期减少0.7%至7.697亿美元，毛利率为23%，较今年第二季的25.8%为低，集团预计，第四季收入增加1%至3%，毛利率约18%至20%，未来把资源聚焦于关键技术平台，努力为晶圆代工厂优选伙伴。

光伏板块表现不俗，可视为短期资金轮动受惠者，配合近年技术进步产生规模效应，增加行业竞争力，减低受欧美不利政策影响，加上产品成本下降，带动新兴市场对光伏发电的需求，可视为「一带一路」国策下的行业受惠者。不过，行业前景有不少政策变数，包括内地对行业补贴及国际贸易风险，股价容易波动，可候机收集，宜留意企业出售排碳权带来的得益。保利协鑫获申万宏源调升评级至买入，目标价由1.04港元升至1.82港元，昨收报1.54港元，有3.36%升幅，公司公布，与solana的诉讼已获得双方以保密协议解决。卡姆丹克太阳能昨收报0.335港元，大涨8.1%。

电动车相关板块亦有追捧，有消息指今年暂停审批电动车生产资质，以限制产能扩张，最快会在明年上半年恢复发放电动车生产许可，正研究修改审批规定，藉以提高新参与者门槛，刺激吉利收28.2港元，升6.4%，花旗给予买入评级及40.3港元目标价，同时看好华晨，该股昨涨4.5%。至于其他汽车股如广汽、长汽与比亚迪则下挫，跌幅介乎0.48%至1.25%。（完）

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