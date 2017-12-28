港报财经评论：内房股明年有望更上层楼--经济日报12月28日

内房股明年有望更上层楼/ 林瑞芬

外围市况平淡，港股收官之战也是淡静。大市昨日成交报827亿港元，恒指收29,597点，微升0.07%；国指收11,617点，微跌0.3%。

恒指30,000高位阻力仍关键，需要股王腾讯的配合，方能保破位后持续强势；不过，目前微观早前热炒的手机设备股续受挫，仍在调整反覆中，若图以低成交向上突破并不容易，短期只限于窄幅上落为主。舜宇光学昨跌4.6%至94.95港元，瑞声科技跌3.6%至137.3港元，腾讯在400港元大关反覆争持，昨最高见407.8港元后回落，收报401.2港元，全日跌1.1%。

内房股是昨日的突围者，中国海外、华润置地、万科企业等涨幅介乎1%至2.2%不等，中国恒大及碧桂园分别涨3%及5.7%。年尾此间抬升股价，无疑惹投资者关注，是否为醒目资金明年部署的偷步之举动？在此问题上，实在需要多花心思研究。

统计下来，内房股今年股价表现普遍不错，华润置地及中国海外今年来累计升幅分别约29%及20%，而万科今年累计升幅高达73%左右。碧桂园、雅居乐、恒大等更为厉害，分别累升约2.3倍、1.8倍、4.3倍。想必机构投资者的投资组合成绩已有足够交代，不必在年结时再抬高股价粉饰一番。

内房股股价一再受捧，或与内地已定调明年房策，顺应政策发展有关。住建部长最新就谈及对房地产调控收效感满意，明确提出要「满足首套刚需、支持改善需求」，意味着明年房地产调控政策将更趋精细化，以免误伤整个市场。

另综合全国住房城乡建设工作会议所总结，已提出对2018年工作任务的部署。其一，是要求2018年改造各类棚户区达到580万套，据上海证券分析，今次的指标乃超出预期。2017年，全国各类棚户区改造开工609万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.84万亿元人民币。2017年棚改货币化安置比例约为60%，拉动住宅销售约3.5%。从近年来棚改的安置要求来看，是采用多种方式提高货币化安置比例，如果2018年棚改货币化安置比例继续提高，对住宅销售的拉动作用不弱于今年，就有利促进三、四綫城市的消费升级。

其二，是要求2018年针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。明年上半年是刚需买房一个视窗期，因为有了贷款支援，刚需购房者一族才能够上车，目前有些城市年底贷款额度收紧，贷款审批流程放慢，这对于刚需买房而言是不利的，但上海证券认为，在明年上半年贷款额度充分的情况下，首套放款额度可能会有松动，审批效率或提高。

第三，是提出去库存依然是2018年房调的重要工作之一。库存仍较多的部分三、四綫城市和县城要继续做好去库存工作。以去库存的过程来推算，从2011年以来，一綫城市每年房地产销售面积保持稳定，波动大的是二、三、四綫城市。从去库存的节奏来看，2015年前是一、二綫重点城市郊区去库存；2016至2017年是三綫城市去库存；2018年是县城去库存的阶段。落实县城去库存保证全国房地产销售面积同比不大幅下行。今年下半年房调下需求被明显遏制，不排除明年首季一綫城市的成交量会回升。

对明年房市的预测，中金公司预期，三、四綫市场销售下滑幅度有限，主要因为三、四綫城市平均库存已降至历史新低（当前开工未售库存仅14个月，低于2009年水平）。据统计，本月首三周，一、二綫城市销售在延续11月复苏态势，且增速已反超三、四綫城市，预计明年一季度此趋势将延续，内房股调整已近尾声，可趁低收集。

配合走势图示，中国海外回调之势近月已放缓，圆底作筑底部，24港元有不俗支持，反覆待回升，昨收报24.65港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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