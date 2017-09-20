港报财经评论：内房轮流炒重估寻宝--信报9月20日

内房轮流炒重估寻宝/ 陆文

港股上日创28个月新高后，昨天恒指高开后以全日低位收市，报28,051点，跌108点；国指收报11,125点，跌70点，大市全日成交额回落至996.4亿港元。市场观望稍后美国联储局议息及缩减资产负债表的步伐，加上地缘政治风险会否受美国总统特朗普言论，以及中俄及美韩等军演活动而升温，均导致昨天港股表现波动，不少上日热炒的板块与个股大上大落，持续反映轮动换马的短线活动扩大，早前建议灵活走位属因时制宜之举。

大市上日创近年新高吸引大行唱好，瑞信把恒指今年底目标一下子由26,330点调升至29,507点，相等于13.2倍市盈率，称部分投资者低估南向资金在资产配置上较本地基金活跃，而A股投资者的估值及投资逻辑将适用在港股上。这言论颇切合笔者日前指出应多留意内地资金选股及炒作的手法，以迎合未来南下资金炒作模式，并配合海外基金的喜好作为日后中港股市日趋紧密的炒股部署。

今年内房板块持续热炒，各大行依然密集式推介及作行业监测，例如中金称「金九月」过了一半，但新房销售量维持底部运行，上周样本城市销售面积按周下跌3%，月初至今降幅达20%，销售均价按年升13%，认为内房在基本面下行趋势下，会持续承压，该行推介具高确定性销售及防御性强的中海外及合景泰富。

不过，较具新意的是，花旗相信内房股正在重估，在未来数年可分3个阶段进行，随着首阶段在今年8月重估完成，把过往对泡沫爆破预期而扭曲的平均5至6倍市盈率估值，恢复至7倍；该行亦透过市占的增长证明其质素，前十大发展商年内市占由去年约20%增至28%。

第二阶段重估则由今年8月开始至2019年中，由内房盈利周期及股本回报率反弹推动，行业加快整合后，可提升行业未来可视性。第三阶段重估则在2019年底，届时市场发展更成熟，令估值扩大至10至12倍市盈率。

报告正由传统以公司资产折让为估值，一下子转以调升市盈率为基准，笔者犹记得这情况在本港楼市泡沫爆破前，即1996至1997年，有大行面对股价升越账面值，而楼价高企升值空间有限的预期下，利用期内销售增幅作为调升市盈率来推介地产股，随后地产股进入大幅调整期。

无疑中港两地客观环境并不尽同，但内房未受信贷杠杆洗礼，目前大部分内房股的资产折让已不大，甚至出现溢价，面对楼价在调控措施下有下行风险，目前首20大内房透过蚕食中小型地产高市占率来提升估值，这财技能持续多久值得关注。

短期内房股会呈现个别发展，昨天融创抽高9.1%、中国海外宏洋涨7.6%、众安房产升10.3%、合生创展飙21%及佳兆业升3.07%，各自各精采。

另一个热炒的为汽车板块。广汽与腾讯签战略合作协议，在智能网汽车车联网服务及智能驾驶、云平台、大数据等领域合作，并探讨在移动出行及汽车电商平台、新能源汽车及汽车保险业务领域开展资本合作，刺激广汽股价高收4.5%，同业吉利亦升1.6%，但上日热炒的比亚迪则回吐近1%，整个板块荣辱互见，情况在其他资金热炒的板块相若，显示短炒活动如期蔓延中。

市场期待十九大有涉及环保新能源政策出台，令一众光伏风电等产业股份有追捧。早前获海通国际上调目标价由1.25港元至1.35港元及买入评级的保利协鑫收报1.09港元，涨升6.9%；卡姆丹克太阳能亦炒高9.4%，技术走势向好名单内的信义光能收2.88港元，升2.5%，未受美国对太阳能面板进口启动调查影响。（完）

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