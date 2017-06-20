港报财经评论：内房高烧渐退，龙头仍然可取--经济日报6月20日

内房高烧渐退，龙头仍然可取/ 林瑞芬

港股经过上周调整后，昨日明显反弹。恒指收报25924点，升298点或1.16%；国指收报10520点，升135点或1.31%，惜大市成交额缩减至只有近657亿元，是否回升，有待观察。

腾讯（00700）及平保（02318）成为大市回升功臣，股价昨日分别上升2.3%及4%。恒指上周累计下跌1.6%，而国指上周跌近2%。以昨日的反弹幅度计，算是不俗，但技术上，恒指要向上冲破26100方言消除压力测试，而国指阻力约10650关口也是关键，若未能突围，仍需提防有反覆。

国家统计局昨日发布了今年5月70个大中城市住宅销售价格统计资料。其中，北京、上海新房价格环比涨幅为零，北京二手房价环比下跌0.9%。总计15个一綫和热点二綫城市，新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。从同比看，15个城市新建商品住宅价格涨幅均比4月回落，回落幅度在0.5至6.4个百分点之间。从环比看，9个城市新建商品住宅价格下降或持平；5个城市涨幅在0.5%以内。

内地房地产降温初步奏效，预计中央不会加重调控力度，但也不会轻易放松。一、二綫城市房价的回落趋势一旦成形，按最新中金报告认为，或导致投资者把资金转移至其他类资产，已有所回落的内地股市将是可能选项之一。另外，中金指出，若MSCI纳入A股，也将改善A股预期，在预期市场流动性相比当前有缓解空间。还有，中资企业盈利有望在收入增速改善的推动下继续回升，利润率在大宗商品价格疲软及减税降负等措施助力下实现扩张，中金保守预估A股非金融盈利今年将增长21.1%。由此，中金认为，A股下半年表现将较港股为佳。国指的预期，中金就估计今年底或升至12000点的水平。

上证指数昨日收报3144，升0.7%。上证50指数的升幅便佳，收报2484，升1.3%。市场正期待MSCI传来佳音。

内房股中，中国恒大（03333）昨又急升7.8%，收报15元。融创中国（01918）亦升4.1%至14.22元。其他内房股升幅相对温和，究竟在降温房地产之下，内房股下半年将如何走？以预期内房市场不会硬着陆，只会软着陆的情况底下，龙头公司的稳定收益料仍可为中期股价产生安全垫作用。

据美银美林最新报告指出，华润置地（01109）已把投资物业业务归独立部门，中綫来讲，有部署作独立分拆上市，这潜在对华润置地资产价值的释放，中期股价目标仍上望26元，昨收报22.10元。

另外，上周摩根士丹利与中国海外（00688）管理层会面后发表报告，该行认为中国海外今、明年毛利率可回复至30%，而收购中信地产资产的价值增长达41%。另外，公司今年首5个月楼宇销售已相等于其目标的46%，而于过去5年，有关水平只是约为40%，由此推算，若情况持续，相信全年目标是有机会作上调，中期目标上望36元，昨收报22.95元。

另外，笔者认为此两大龙头及万科企业（02202）有一个市场诱因，获机构投资者储货，因在8月季检，恒生指数公司很大可能确定改革国企指数，把红筹股纳入成分股之列，推动国指追踪基金追货，可守可攻！策略上，于后市待股价回升至上升轨收集，以5%至10%为止蚀。

上周六提过，央企持续推进改革重组，中煤能源（01898）被憧憬有望为中国神华（01088）之后的重组煤炭股份。虽然未有消息，但该股昨日就随着内地煤炭股造好，股价升3%，收报3.79元。兖州煤业（01171）升超过3%，收报6.6元。中国神华就升1.1%，收报19.58元。据报，神华自6月16日起上调现货煤价格每吨10元人民币；而早在6月13日，神华已对中转港价格进行上调，由6月初的每吨558元人民币上涨至570元人民币。作为煤炭市场的价格风向标，神华涨价正式确定此轮煤价上涨的趋势。这是目前带动煤炭股股价上升的主因。（完）

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