港报财经评论：内银全綫升，交行追落后--经济日报1月17日

内银全綫升，交行追落后/ 林瑞芬

港股踏入2018年连涨之后，周内似乎要进入震荡期，周一午市急回之后，好友周二来一记回马枪攻上，港股再度逼近历史高位31958点。

恒指昨高见31904，并以此高收，全日升1.8%，大市成交额1,646.3亿元。国指收报12787，升幅2.5%。

从无期望股市只升不跌，不然，股民发晒大达！港股短綫超买技术压力确是随时有可能出现，但目前好友掌握力仍强，周一跌低诱敌之后，昨日藉着拉动蓝筹两头马车——腾讯（00700）及平保（02318）施展回头枪，即市算是杀了一批淡友。即市制造波动，CHOK住上，可能是要再杀于恒指历史高位31958或近32000所囤积的淡仓，看形势，市场大户挟淡剑指32000左右以后先再算为目标，目标完成后，才肯抖大气。现况要在无风无浪下获利实在不容易，正所谓「人在鱼缸，身不由己！」对散户来讲，在相对高位，而短期值博空间暂不多的格局底下，就勿太贴近市况操作衍生工具。持现货的，利润尚在滚存，中期趋势以不跌穿30000点可以持盈保泰，短期止蚀则参考附图所示的上升轨支持（现近30500）。

腾讯近周梅花间竹式的上落，周一跌、周二升2.5%，收报444.2元，昨日单日成交额达90.98亿元。附图所见，腾讯股价在临近心理关口450元左右，技术指标RSI在营造顶背驰，需要有大推动力一举突破450元。

港交所（00388）愈升愈有，昨日股价高见288.4元，并以此高收，全日急升5.9%，单日成交额62亿元。年初笔者才估计港交所目标可见280元，看来是保守了一点！年初至今累计升幅近20%，终于一吐去年跑输大市的乌气。技术上，285元左右是港交所2015年筑顶反覆之阻力位，后市若持续企稳其上，上冲2015年历史高位311.4元都不是想像不了的目标。对上市公司的活动憧憬转活，以及近周港股配合大成交上升，均是推动港交所股价迭冲高位之由。港交所行政总裁李小加最新就透露，目前已与新经济公司会面，商讨上市相关细节，以预备有关基建及可预见的问题，预计农历新年后将会推出下一轮谘询。

与此同时，强势内险股再发力；不过，在累计升幅已不小之下，即市暂显得有点波动性。如平保昨高见91元，但午市升幅收窄，收报90.65元，全日升2.8%。综观内险股，无疑平保一枝独秀冲破去年高位，财险（02328）、国寿（02628）、太保（02601）及新华保险（01336）等昨虽见陪升，但暂未见有与平保携手冲破去年高位的能力，后市而言，观察相关内险股能否冲阻更为重要。若不能，就启示平保一枝独秀，与期指挟淡仓之操作攸关，大市挟淡始终有停的一日，就要提防后市的大起之后也有大回风险。

内银股昨继续显著抽升，推动国指急升，中行（03988）、工行（01398）、农行（01288）及建行（00939）涨幅介乎3.3%至3.7%不等。四大国有银行中，中行最落后，连她也在昨日突破去年高位4.18元（收报4.24元），整体的表现就较内险股为强。两大类中资金融股夹击冲刺，国指昨日升势更较恒指为强，报升2.5%，收报12787，技术上，若后市守稳升轨12000可保反覆升势，上半年上望14000之势强烈。

其实除了四大国有银行股价强势之外，近周的升势所见，中、小型内银股都有可观升幅，如信行（00998）股价由年初4.9元起步到昨日收报5.62元，累计升幅约14%；重农行（03618）股价由年初5.5元左右起步到昨日收报6.49元，累计升幅约18%。整体内银股受中资的追捧已成趋势，谋落后可追，交行（03328）年初由5.8元起步，至昨日收报6.28元，累计升幅仅8%，都可以考虑一下。技术上，若交行股价突破6.3元之阻力关键，以突破5.5至6.3元所筑长方形量度升幅目标计算，上望7.1元左右。

最后一提，中资股中的药业股的升势确如上周所指不弱，丽珠医药（01513）上周已有效突破高位阻力65元，昨进一步攀升2%，收报67.9元。康臣药业（01681）则升6.6%，至9.38元收市。（完）

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