港报财经评论：内银前景获唱好，港股攻顶无难度--信报1月17日

内银前景获唱好，港股攻顶无难度/ 习广思

港股昨天急升565点，突破2007年10月30日的收市高位31638点，创出收市历史新高，在美股冲破历史高位80多次后的今日，恒指亦终于破顶，实在可喜可贺。恒指最终收报31904点，距11年前的高位31958点仅数十点之遥，相信破顶不难，尤其有市值巨大的内银股支持。

恒指昨天升了1.8%，国指更急涨2.5%，中资金融股全面发力，皆因大行突然对内银股强烈看好；相比之下，A股仅升0.7%。瑞信发表研究报告，预料今年中国名义GDP增长稍为放缓，政策不确定性仍然存在，相信当局仍将着重监管；然而，除非监管显著收紧，否则内银股今年表现会更好，因为宏观环境有利及有盈利因素驱动。

瑞信指出，由于影子银行和杠杆活动减少，相信大型银行较股份制银行更具优势，银行有能力扩大信贷利差，毛利率将提升，而随着企业现金流改善，信贷成本料可温和下降。上述因素令该行预期四大国有银行，即工行（01398）、建行（00939）、农行（01288）及中行（03988）今年盈利增长可达13%，高于市场预期的5%。此外，大型银行盈利表现停滞4年后，瑞信估计盈利可于今年回复双位数增长，毛利率扩张速度亦将好过预期。

内银股股价去年不算特别出色，大部分跟随大市或跑输大市，农行于去年2月升了一成多后，便一直呈横行之势，若投资者于去年2月才买入农行坐定定等升浪，基本上是错过了整个大牛市，股价原地踏步至年尾；但若捱足一年坚持到底，自年初至今连升11个交易日，升幅达15%，已补回部分去年的损失。

内银股爆升显然与早前公布的去年12月新增人民币贷款数据背驰，当月新增贷款为5844亿元人民币，远逊于预期及前值的1万亿元人民币及1.12万亿元人民币；同期M2按年增速8.2%，创历史新低，均较预期及前值的9.2%及9.1%为低。

然而，有分析认为数据不代表经济放缓。中金表示，数据明显走低并不是实体融资需求下降引发的，反而是金融监管趋严，去年尾银行基于监管指标考核的压力，在某种程度上压缩了表内贷款的投放，导致上月贷款增量创全年新低。

人行调查统计司称，年底银行贷款等资产扩张理性减缓，引发M2下滑，这有利于金融机构保持稳健经营，降低系统性风险，不会对实体经济造成大影响。随着加大去杠杆和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新常态。内地可能把今年M2增速目标设在9%，反映今年将继续以去杠杆为主旋律，由于信贷回归实体，在中国宏观经济向好之下，相信今年金融机构信贷增速仍然理想。

光大证券指出，信贷需求旺盛，预计本月信贷增量会超过2万亿元人民币。广发证券则称，中国经济增长稳定增强，预期今年首季新增贷款将出现开门红，内银首季业绩有望进一步改善。

中银国际认为，考虑到今年企业融资需求持续改善，相信全年新增人民币贷款增速将为12%左右，虽略低于去年的12.7%，但仍维持双位数增长。中银国际指出，随着银行资产负债结构调整逐步到位，去年以来受同业资金成本上升的负面影响将弱化，今年银行业息差料将按年扩阔4至5个点子，行业净利息收入增速将从去年的4.8%，加快至今年的9.8%。今年宏观经济企稳，企业盈利状况势持续好转，行业存量的风险压力有望进一步纾缓，行业资产质量将延续改善趋势。中银国际又提到，息差及资产质量上升将提升银行今年的盈利增速至7.7%，高于去年的5%。

由此可见，证券界普遍相信内银股的基本因素将持续改善，同时去年的降杠杆已为内银股的资产质素提供很大助力，在资产质素改善、息差扩阔的双重诱因下，内银股因而备受重估，或因此促成内银股今年初以来的不寻常强势。

去年推动恒指上升的主动力来自腾讯（00700）及若干科技股新贵，若市值同样庞大的内银股重新发力，推动恒指的力度不会比腾讯细。以昨日大升市为例，单一只建行已推动恒指上升99点，连同工行推升51点及中行推升35点，三大行共令指数进账近200点，算是相当强的助力。去年的明星科技股如瑞声科技（02018）今年表现失色，内银股则光芒四射，资金的「换马」行动非常明显。 （完）

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