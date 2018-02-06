港报财经评论：内银力撑，大市轻伤--经济日报2月6日

内银力撑，大市轻伤/ 林瑞芬

美国10年期国债孳息率上周五升至2.8520厘的逾4年高位，刺激市场避险情绪，美股遭抛售急插；预料港股本月抖气整固，投资者宜耐心等待！

恒指昨以32245收市，跌幅1.09%，日内曾低见31712，大市成交额达1,699亿元。且看外围日股亦跌2.6%，美股三大指数上周五跌幅2.0%至2.5%不等，港股伤势相对已较轻，全靠中资金融股靠稳。

回看美股，道指上周五大跌665点，无疑是2016年6月脱欧危机以来首见，股民少见，有些失魂！不过，不要忘记道指在相对高位，以幅度计上周五的跌幅只为2.5%，比较2016年6月24日跌幅3.4%，以至2008年道指于10月9日及15日分别大跌7.3%及7.9%，上周五之跌只是小地震，未算大股灾。目前，不宜过分悲观。日綫图所见，道指于后市如逼近50天綫近25000能止跌，则目前只是调整而已。

月来港股大涨小回，面对突然的变奏，在农历新年前难免忧心。不过，市况虽暂触顶，但环球经济增长理想，才致有通胀预期，息率上调的预期，而中国经济开局稳，因因果果，笔者认为港股中綫的牛气未必就此终断，当前属短期的技术修正超买，耐心等待。

当然，对港股的短期抖气，也不宜掉以轻心。本周市场神经难免紧张，事关美国10年期债息正逐步逼近3厘，若升至近此2013年来高位，将加深避难情绪及美股回吐压力。农历新年长假期临近，限制了股民的入市意慾，这种种因素或会影响市场的承接力，顺势向下。

笔者上周指出，恒指失守10天綫后要抖大气，月内已筑短期顶部于33484机会大。筑顶而回，技术上，1月以来港股的技术修正，强调宜短不宜长，若跌市能于周内结束，则安之。下调水平而言，31500至32000之支持区不宜有失。相反，后市发展如一直为美债息高企所影响，恒指一旦失守支持区，后市的调整底部或要进一步下试近50天綫（现近30570）才完成。

内地股市对美股上周五的急插表现平静，上证指数昨升0.73%，收报3487点。上证50指数则上升1%，收报3181点。上证50指数还高企于60天綫（现近2960）之上，无大忧，若能守稳趋于窄幅上落。中国的经济面仍然稳健，开局佳，对中资股的压力应有限。

据《财新网》最新公布，1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.7，按月提高0.8个百分点，创2012年5月以来最强劲增幅，该走势与官方服务业PMI基本一致。包括制造业和服务业PMI在内的1月财新中国综合PMI则上升0.7个百分点，至53.7，也创出7年来新高，显示中国经济活动保持稳健增长。

内地即将公布今年1月的新增贷款金额，市场预估信贷将强劲，新贷超过2.6万亿元人民币。

天风证券综合1月新贷强劲的原因主要有四个，包括：

一、监管全面限制通道业务后，部分融资需求转向表内信贷，推升贷款需求；二、全球经济明显复苏，中国经济依然向好，信贷需求较好；三、在2017年12月信贷额度明显受限之下，延到1月始投放；四、积压的房贷大量投放，住户中长期预计增加较多。

强劲的新增贷款数据，亦有望对稳定A股帮助，尤其内银股。

中信证券分析，内银业于今年首季，可望从量、价两端推高银行净利息收入，手续费及佣金收入亦可望受益于业务回暖和低基数影响，增速有望快速回升。

另外，内银的资产品质无忧，信用成本稳定，预计一季度银行业营收和利润增长将继续提速。监管方面，从近期监管机构表态可以看出，银行理财业务的监管重心正由业务纠偏转向引导转型，新规落地实则有利于银行明确业务定位及发展路径，降低系统性金融风险，夯实银行净资产，提升长期估值水平，也有利于稳定市场预期。

国指昨低见13122点，但收报13479点，全日跌幅仅0.4%，短期升势虽暂阻于14000，但昨日拗腰收窄跌幅，非直插无水花，可见中资仍然有力，守13000左右，以时间窄幅上落作整固。

调整市况，重新洗牌，走到最后，个股股价可否回调后再升，或是一沉不起，始终还是看前景。内银股股价的调整压力可较轻，对国指起着定海神针的作用。（完）

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