港报财经评论：内银股今季有条件走强--经济日报7月1日

内银股今季有条件走强/ 林瑞芬

港股半年结最后一个交易日被纳指所拖累，恒指昨下跌0.8%，收报25,764点；国指跌0.6%，收报10,365点，大市成交额稍增至813亿港元。

高盛在月内花心思创作代号「FANG」，直指为首的美国四大科技股，包括：facebook、亚马逊、Netflix及Alphabet等估值过高，随时面临风险，结果，纳指就率先考验50天綫，周四又引领美股跌市，纳指跌幅达1.44%，收报6144点。

在美股交投相对薄弱之下，纳指若确认跌穿50天綫（现处于6149点），预示进入一浪调整的可信性强，久沉的波幅或者由此掀起巨浪，不得不密切跟进。技术上，纳指受制于6,300而回，若失守50天綫的话，回探5,900左右的支持可能性存在。纳指先行走软，不过，目前还未断定美股老牛已死，因标普500指数及道指仍企于50天綫之上，一切要视乎美国货币政策的趋向而定。另外，市场对科技股的风险胃纳或渐减，但另一边厢，银行股有回勇之势，事缘周三联储局公布，美国34家大银行已全部通过今年的第二轮压力测试，她们的资本回报计划全部获得联储局批准，这是自2011年美国开启银行业压力测试以来第一次。继之，多家银行如摩根大通、花旗即公布回购股票、派息计划，有分析认为，美国银行未来三年将有望延续派高息政策，对支持股价应有一定作用。且看滙丰控股近年股价由低位回升，部分也是因为回购行动所致，所以摩根士丹利周内调升滙丰中期目标价，是预算滙丰都会跟美国银行做法，在资本丰厚下，将会回购或增加派股息。

中国昨日公布一组经济数据，显示经济增长有一定韧力。据国家统计局资料显示，今年6月份，中国非制造业商务活动指数为54.9，高于5月0.4个百分点，连续两个月上升。此外，6月份制造业PMI为51.7，胜于市场估计的51。细看之下，制造业生产指数和新定单指数分别为54.4%和53.1%，分别比5月上升1.0和0.8个百分点；制造业新出口定单指数和进口指数为52.0%和51.2%，分别较5月高出1.3和1.2个百分点，均连续8个月位于临界点之上，且为年内高点。据发言人解释，6月份PMI走高有四大原因：一来，供需增速加快，市场环境逐步改善；二来，国内外需求回暖，进出口继续回稳向好；第三，产业结构优化升级，供给品质不断提升；第四，企业采购意愿增强，价格指数有所回升。加上，周内公布中国5月规模以上工业企业实现利润总额同比增长16.7%，增速略有回升。第二季末的经济数据启示，今年经济虽以先高后低方式走，但低来讲幅度可能很小，经济面偏稳，人民币都醒神起来。周五，人民币兑美元中间价上调196点子，至2016年11月7日以来最强。

近日总理李克强在夏季达沃斯论坛致辞中指出，「从上半年的形势看，完全可以实现全年经济社会发展的主要目标任务」，其言论应有重大启示，市场对今年经济预期或有向上修正的可能，相信对内地大型蓝筹股于后市有一定支持作用。

记得第二季初，笔者曾指招商银行为第二季内银股首选，结果，招行股价曾累升19%，跑赢同业，胜于大市。第三季中国经济仍稳健，再接再厉，推介内银股逢低收集；首先，看内银股第三季的正面催化剂，关键是行业净息差（NIM）。中信建设发表报告认为，内地第一季NIM已筑底在2.03%，第二季企稳，第三和第四季将开始逐步回升，预计全年NIM将达2.2%左右。另外，中信预计6月底金融去杠杆就会结束，主要的表征是：股份制银行资产同比增速下降到11%左右，金融去杠杆政策效果之一实现。市场资金利率已大幅回升，从而必须采取措施来避免负面后果发酵，央行已开始主动向市场投放流动性，缓解资金紧张局面。中信预计第三季，政策以稳货币为主，资金利率将保持平稳，消除资金利率高抬对银行的负面冲击。进入第四季，银行资产增速将平稳，信贷投放规模增加，金融去杠杆政策效果显现后，资金成本率开始回落。同业利率、存款利率、理财收益率、债券收益率都将开始下行。这样就能实现信贷资金低成本流向实体，减缓金融去杠杆对实体经济带来的负面冲击。中期来看，金融去杠杆过程中，银行表外业务风险将降低，长期提升内银股的估值。

市场因素而言，如果美国银行股估值持续上升，而内银股又是内地指数重磅股份，入摩存在估值提升空间，工行、建行等预期市帐率（PB）均低于1倍，息率逾4厘，市盈率（PE）不足7倍，一旦市场作估值重估，对股价有刺激作用。

附图所见，工行已突破头肩底，守4.9至5.0港元，中期目标回探6.2港元。建行守稳50周綫，呈一浪高于一浪，反覆回探7港元之上，均可候低收集，以5至7%为止蚀。（完）

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