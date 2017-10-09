港报财经评论：内险又埋位，准备再起跑--经济日报10月7日

内险又埋位，准备再起跑/ 林瑞芬

美国国会通过解决预算法案，为税务改革踏前一步。加上，经济数据利好，标准普尔500指数周四已是连续第八天上扬，为2013年以来最长连续上涨；以及连续第六天创新高，为1997年连续8日创纪录新高以来的最长连创纪录时间。

恒指昨最高见28626，越2015年高位28588，但收报28458，全日升幅收窄至0.28%。吉利汽车（00175）及比亚迪（01211）续驰骋，昨分别升5.6%及2%。腾讯（00700）亦再创52周新高，收报352元。总计吉利汽车今周三个交易日股价累计升幅最多近26%，中资的扫货力强劲。

不过，周二及周四连续急升的内银股升势放缓，以及濠赌股因黄金周首四天（10月1日至4日）到访的内地客数据较市场预期为低而拖累下跌，蓝筹金沙中国（01928）、银娱（00027）分别跌2.7%及1.9%。

内银升势尚在，但升势放慢，如交行（03328）股价升1.2%，工行（01398）升0.2%，中国银行（03988）升0.5%，但招行（03968）昨跌0.5%。据美银美林发表报告指，由于交行依赖批发融资，截至今年上半年，其贷款之28%资金来自其他银行及金融机构，人民银行最新定向降准政策后在改善流动性有改善，交行将较为受惠。摩通亦转调，上调对交通银行投资评级，由「减持」升至「中性」，目标价由5.9元升至6.45元。见附周綫图，交行今年以来走波幅为主，5.5元有支持，但6.25元阻力在，后市确保有效突破才能有较大的上升值博率。

大市跟红顶白明显，但个别蓝筹依然落后，且看港交所（00388）、中移动（00941）和滙丰（00005）目前未有同步创高，大市就似乎缺乏大时代疯狂味道！

蓝筹升势就主要集中在中资股，中资股亦是个别，如汽车股中除持新能源概念的吉利及比亚迪冲高之外，其他尚未同步。后市而言，内银股甚至是内险股是否持续升势，或落后被追货，是判断短期升浪高位的关键。

恒指在周二起势冲，三个交易日累计近1,000点升幅，昨冲至28600左右水平，即日升幅收窄，动力开始减弱，短綫好友似乎想稍为缓一下攻势，以好好确认高位的阻力，而盘整只要守稳27500，外围若无利淡突发因素，在后市再发力确认能上企稳28600后，顺势摸高论，反覆挑战中期目标30000左右心理关口。

国指方面，昨虽最高见11538，仍然与2015年高位14962有一段距离，收报11459，暂时仍看12000左右目标为主，要像2015年国指单月可由12000冲上近15000水平，非要特别意外的利好催化剂不可。

众安在綫（06060）继续抽升，昨最高见96.1元，收报93.65元，全日升17%，可见其短期货源归边的情况。

这类缺PE值参考的股份，股价可以涨多少，透支多少，难以估计。其升势凌厉，则多少带动内险股。平保（02318）升1.1%，收报63.8元，有势再挑战52周高位64.9元。国寿（02628）升0.8%，收报24.1元，23元为其有力的支持，26元为阻力，区间炒上落暂为主。技术而言，内险股7月为强势，8月整体进入调整期，至9月为时都接近两个月，调整时间足，调整到位之后，回升的条件足。若众安在綫股价舞动愈来愈疯狂，内险股或多或少会受刺激。

当中，笔者仍然较看好平保，见其股价由65元回吐，9月低见58.85元，跌幅约9.5%。国寿、太保（02601）同期跌幅约12%、新华保险（01336）更达22%的跌幅比较，平保的套利回吐沽压明显较为低，启示持货者惜货如金，对其盈利前景的信心有一定启示。买股买强势，平安合意。配合附图显示，平保后市若确认突破65元延伸升浪的话，反覆创高挑战70元以上的趋势难按。（完）

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