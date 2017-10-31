港报财经评论：内险股业绩对办，短綫仍反覆--经济日报10月31日

内险股业绩对办，短綫仍反覆/ 林瑞芬

上证综合指数在上周末能强势升穿3400关，昨回软，收报3390点，跌幅0.8%。内地股、债昨日早段跌势稍急，拖累港股。

恒指昨高见28650后，一度低见28336，最终以28336点收市，大市成交额增加至1,038亿元。国指收报11563点，跌0.7%，相对于上证跌幅为小。期指结算过后，又要观察新一个月份大户的部署。

短綫个股表现以业绩主导，内银股中走势最强的招商银行（03968），昨急回4.6%，收报30.1港元；早前获热捧的新能源汽车光明前路的比亚迪（01211）亦急回2.3%，收报67.6港元，主要因为第三季度业绩消息，藉口回吐。

招行今年首三季录得纯利588.05亿元（人民币．下同），按年增长12.8%，略为高于市场预期；不过，单计第三季净利息收益率为2.48%，环比下跌0.03个百分点，而过去三个季度均上升。至于比亚迪，截至今年9月底止首三季实现营业收入739.33亿元，按年增加1.6%；期内净利润27.91亿元，按年倒退23.8%，符合市场预期。不过，比亚迪预计2017年度净利润按年跌幅介乎15%至20%，至40.4亿至42.9亿元，就低于市场预期。瑞信认为，比亚迪2018年度每股盈利有机会回复升幅，料录得每股盈利1.99元，较2017年度预测的1.49元上升34%，维持中期目标价85港元的看法。比亚迪即市股价受压，后市来看，主要关注50天綫63.3港元能否发挥支持力，如及时回稳，尚未破坏中期升浪，在新能源汽车推动下，龙头仍有机会抬头！

内险股中，走势最强的平安保险（02318），股价昨曾低见67.8港元，跌1.5%，但随后扭跌为升，高见69.5元，收报68.05港元，跌1%，表现相对反覆。平保第三季纯利按年上升46%至228.9亿元，但业绩也如招行有不完美的地方，就是第三季新业务价值（NBV）由上半年增速46%放缓至14%，弱于首季报60%、次季报32%的升幅纪录。据花旗解读，主要因为平保自5月起遵循中国保监会的134号文，但并未有相关的替代产品。

新产品将于第四季推出及销售，故此，花旗相信平保第三季NBV增速放慢情况只属暂时性，未来将会回升。而高盛及摩根大通也认为平保NBV增速放慢只是暂时性，加上目前国债收益率已处于历史较高水平，10年期国债息率昨日再攀升至近3.9厘，有利增加内险股的债息收入，市场就迅速淡化平保第三季NBV增幅不如预期的数据，令股价有昨日的反覆表现。综合而言，市场对平保中期前景仍抱有信心，美银美林维持平保「买入」的投资建议，目标价由73.29港元调升至86.49港元；瑞信目标价为78港元；高盛目标价为72.3港元；摩根大通最牛，看100港元。短綫来讲，平保于70港元乃心理关口，若逼近，不排除有短暂反覆，策略上，候50天綫附近小注收集较稳妥！

内险股除上周公布季绩的中国人寿（02628）有正面惊喜之外，从新华保险H股（01336）股价昨曾高见52.1港元，收报50.05港元，转跌0.7%，但新华保险A股（沪：601336）股价则上升5.5%的反应启示，其季绩也属正面惊喜之作。截至今年9月底止首三季，新华保险纯利为50.42亿元，按年升5.3%；但单计第三季营业收入384.91亿元，按年升27%，第三季纯利为18.05亿元，按年升24.2%。据美银美林分析，平保季内在10月新政前主动放缓保费增速，而国寿及新华保险季内趁机进占市场而令季内保费有理想升幅所致。

中期主要看政策，内险行业规管方面，自10月1日起，保监人身险134号文正式开始实施，其中规定年金/两全产品前5年不得返还生存年金、每年不得返还比例不得超过已交保费的20%、不得附加万能险帐户。据海通证券月内报告分析，由于新华保险于2017年一季度保障型新单保费占比高达40%至50%，高于所有同业，所以公司受到134号文的影响理应最小，预计2018年主力储蓄型产品（年金险）的变化较小，公司仅需把生存金的返还延至5年以后。

技术上，新华保险股价重上50天綫，走势改善，后市若持续守稳48港元，反覆回探55港元，昨收报50.05港元。（完）

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