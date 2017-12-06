港报财经评论：农行估值低，中长綫收集--经济日报12月6日

农行估值低，中长綫收集/ 林瑞芬

恒指昨收报28842点，跌295点或1.01%，大市成交额1,018.65亿元，跌市仍为腾讯控股（00700）所累，大市反弹乏大动力。后市而言，港股整固多少，还看美股波动如何。

美国道指周一晚波幅仍在，一度高见24534，低见24288，全日波幅近246点，未能以最高价收市，收报24290。美股在相对高位，波动性增，增加后市的风险。

风高浪急，按附图所示，道指的技术指标RSI已呈顶背驰，预示道指纵有升，升幅有限；相反，若回调的话，回番落23500以至考验50天綫（现近23234）支持位不为奇。阴阳烛图所见，纳指近周频出现大阴烛，其套利回吐压力似乎更大。后市很大机会反覆考验50天綫6675水平。

美股经过年初以来上冲，临近年尾调整一下也是正常，纵有调整出现，也不能判断长期顶部已筑。对后市，市场仍有乐观一派看好，认为若税改顺利通过，明年企业的利润增长就有上升空间。新上任的瑞银美股首席策略师Keith Parker认为，低至20%的减税方案将为美国上市公司带来9.5%的盈利增长，2018年末标普500指数将可望向上看至3300点。

回看本港，腾讯股价近周由升转跌，明显处于获利回吐的调整当中。后市，固然股价回得愈少愈好，但当该股涉及大量投机者参与其衍生工具之下，要捕捉低点暂时就需要耐性。技术上，昨日腾讯又以全日最低位376元收市，全日跌3.2%，沽压未见摆脱，调整压力或比预期为大，今年1月初以来持续强势守稳的50天綫（现处于371元）有机会受到考验，宜守稳。

较早前强势的电讯设备蓝筹股瑞声科技（02018）及舜宇光学（02382），昨分别跌2.2%及5.7%，也是回气当中。强势蓝筹股回气，但较少其他蓝筹可以接棒热炒，反映大市整固之势强。恒指整固向下，后市若反覆失守上升轨支持位29000点，有可能考验50天綫（现处于28705），上周下跌裂口29353至29563顿成为年底前的阻力区，昨收报28842点。

上证昨收报3303点，微跌0.18%，技术上，虽见自高位3447回落，失守60天綫3375点，但跌势可控，属有序整固。这暂时有利于国指守于11360支持位楼上，昨收报11484点，跌33点或0.29%。

2017年来讲，上证至今累计升幅仅5%左右。然而，重磅蓝筹内险及内银A股的升幅胜大市，如招行A股（沪：600036）累升66%、中国平安（沪：601318）累升99%。公司的盈利复苏成两类股的强势理由，但金融监管的日益加强，也令投资者的风险胃纳大降，2018年监管风只会愈吹愈强，加上，内地市场利率的继续上行，净息差将持续改善，相信相关股份延续强势，有利H股跟进，是本月趁调整的低吸选择之一。

从中挑选，农行H股（01288）具有一定的值博率，且在低估值下，兼备可守可攻的能力。从较早前公布的第三季度业绩显示，主要受益于资产端收益率的改善（环比提升6个百分点）以及稳定的负债（贷存比继续维持65%，低于可比同业），第三季度农行单季净息差就环比上升了6个百分点，达至2.2%。另外，该行第三季度单季不良率下降22个百分点，提前实现了高管承诺的今年内不良率降至2%以内的目标。单季计提减值准备同比增长13.1%，在审慎拨备政策下，拨备覆盖率环比大升至194.3%，拨备覆盖率继续环比提高更多，显然未来释放业绩空间在扩大，2018年业绩维持高增长可能性较大。

参考上月各券商对农行的盈利预测，如交银国际估农行2017及2018年度每股盈利分别为0.57元及0.60元人民币；中期目标价4.36港元。瑞信估农行2017及2018年度每股盈利分别为0.59元及0.66元人民币；中期目标看4.5港元。对比ETNET综合分析，农行2018年每股盈利平均为0.60元人民币，与交银预测相若，依此计现价预测PE也不过5倍，而预测息率接近6厘，如此低企的估值，股价于后市要大幅失守250天綫3.54元也不容易，现价3.63元以至3.50元值得收集作中长綫投资，目标挑战4.20元都有一定值博空间。（完）

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