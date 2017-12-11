港报财经评论：减一点腾讯，加一点建行--信报12月11日

资讯爆炸用唔晒 QQ减磅买建行/ 习广思

美股两大指数道指及标指在就业数据理想及工资增长不快下，再创新高；本周联储局议息，加息早在预料之内，主席耶伦将主持任内最后一场记者会，睇吓有冇肺腑良言。老特又话企业税可只减到22%，睇嚟各方仍讲紧数，若最后又跣脚，则股市将出现大混乱，因为市场已预晒可成功减税。

近年多以来，美股波动指数（VIX）愈走愈低，从月线图看，大部分月份收市都在保历加通道中线之下，情况有些类似2003至2006年尾，若是如此，则静者常静的状态仍可能维持一至两年，从不少大行及专家对2018年的预测，普遍也认为这种状态会继续，主要原因是环球经济仍是同步复苏，美国的通胀未见加速，当地工资增长不快（周五公布的11月份薪金增长2.5%，低于市场预期），加上企业会录得不俗的盈利增长，计埋减税效应，券商平均预测标指明年的盈利增长为19.8%，2018至2020年平均增长为11%，以2020年预测市盈率16倍计，确贵了一点，但又非完全不可接受，若通胀不是太劲，货币政策全面收紧，仍有炒作的空间。

财经杂志Barron‘s年底例牌邀请股坛专家为来年美股把脉，结果也类似，十位大型投行或基金的代表无人预计明年标指会跌，预测目标平均数为2845.5，即较周五收市有7.3%升幅，他们的预测中位数亦有2800点。

不过，从券商对2018年的盈利预测看，大家已铁定老特可成功减税，即企业盈利增长近两成， Barron‘s的专家论坛就预计有5至10个百分点的利润增长会来自减税，所以，若老特及共和党临门一脚跣低，就大件事矣，年底前美股的全年升幅可能要大打折扣。这个可能性也不是没有，老特周五忽然对记者讲企业税率可以是22%，而非减至20%，相信白宫及共和党背后仍在「砌」紧一套党内可接受的减税方案，能否赶及年底前搞掂，仍有点疑问。

2018年投资者最关注的问题离不开科网股会否仍然咁劲呢？笔者就认为，腾讯与阿里巴巴两巨头年赚近千亿人仔，摆脱不了规模与增长成反比的铁率，每年要增长30%至40%将愈来愈难，到了一个临界点，会变成肥佬上楼梯、愈上愈索气。

虽然两家巨无霸都努力搞多几瓣，创造新的增长点，但投资的范围愈来愈杂，连鱼生都卖埋，试想阿里与QQ卖鱼生有乜优势？其实，两企近年好多投资都唔知几时先可赚钱，更直接地讲系「唔知要蚀到几时？」做任何生意要成功都要专注，因为老板的时间及精力有限，老板睇唔到的地方，要发围唔容易，投资太多，可能连老板都记唔起买了什么，历史上有很多这类过度扩张的商业王国，高峰时被捧为商业之神，但事后回看，很多是胡乱投资，盲目追求规模及业务多元化，最终成尾大不掉之局，由天堂跌落凡间，通用电气便是一例。

很多事情，分析员是不会讲的，但作为投资者， 荷包攸关，凡事从常理去观察，可能有不一样的结论。

互联网作为行销及分销的方法确十分方便，不论是网上听音乐，看视频或睇书阅报，但有一样嘢互联网巨头不能超越的，那就是人一天只有24小时，扣除8小时睡眠，还要上班上学及其他日常生活必需的活动，剩下的时间其实不多，在网上资讯爆炸的年代，生意其实不易做。笔者一向有订阅Spotify、Netflix及多种网上刊物，但检讨过后，发现使用率不高，简单讲句嘥钱，趁年尾准备来一次「大扫除」。

腾讯2017年的盈利增长预料为60%，但这不是常态，未来3年盈利增长预测平均为23%，以目前的估值计实在较高了。相比之下，四大国有银行未来几年盈利会有较快增长，例如建行可恢复7%至8%的盈利增长，市盈率5倍，股息率有5厘以上，减一点腾讯，加一点建行，令组合平衡一点，心理压力也会少一些。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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