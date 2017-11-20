港报财经评论：券商今季业绩或有惊喜--经济日报11月18日

券商今季业绩或有惊喜/ 林瑞芬

港股周三震一震回气之后，周四及周五又踏升途，恒指昨高见29,341点，收报29,199，升180点或0.62%，大市成交额接近1,196亿港元。

腾讯控股继续做领头羊，昨高见405港元，收报403.4港元，升幅3%。平保续作强势的助阵，昨升1.3%。两只领头羊续强势，港股升势无疑在保持。

不过，蓝筹股升势不均之势确仍存在，重磅滙丰控股、中国移动股价仍然低企于8月高位分别约5%及8%，而长和、长实集团、新鸿基地产等股价也是上落整固为主。大市升势其实单调，靠来靠去都是腾讯、平保两只强势股，有时就配搭一下友邦保险、吉利汽车等，由此判断，恒指虽在反覆探高之势，但以缓步冲高为主，小股民投入未见疯狂。

技术上，恒指试高位近29,320，或又以400至500点的步伐推进，一小步一小步地逼近30,000点，而心理关口就要提防着反覆，但大形势只要守稳50天綫（现近28,320），就确保中期升浪有机会延续。恒指升浪如何延伸，明显地要靠腾讯及瑞声科技，以及已经公布获染蓝的舜宇光学等身上。

上证50指数昨升2.06%，反映大价股获市场垂青。国指因此也见造好，昨高见11,688，收报11,608，全日升74点或0.65%，技术上，若守稳11,360支持，在内险股强势支持之下，大形势上仍在反覆试高途中，挑战目标12,000左右。国指成分股之升势也是非全面，除内险股一枝独秀之外，其他都是乏善可陈，如内房股自9月以来调整、内银股自10月以来跟着调整、近周油价回软又令油股反弹势头受阻、周期股股价在横行之中。基建股算是最差最弱势，今年3月筑高位之后，一路走淡。由此，国指趋势判断的重心关键侧重在内险股身上。不过，后市中资金融股当中，就要留意着券商股会否出现助力。

因为据中国财政部要求，A+H券商需要由2018年1月1日开始实行IFRS9会计准则。在IFRS9准则之下，金融资产会进行重新分类，券商需要把股权投资从原来「可供出售金融资产」转而列为「以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产」（以下简称「FVOCI」）。在新规定下，FVOCI将会被计入资产负债表。即使金融资产被处置，公司的利润表也不会受到影响。

据申万宏源分析，A+H券商将会有动力在IFRS9实行之前，提前处置金融资产以确认收益。由此，券商的利润可能会在2017年第四季度提高。以申万宏源的研究，将券商所有2016年报中，可供出售金融资产均以公允价值变动计入损益的金融资产来对比，发现光大证券的弹性最高，5%的股权投资收益增加有机会提高公司收益达14%。

中资券商股于今年第四季确认可供出售金融资产若浮盈的话，制造盈利惊喜的可能性大。不妨在现阶段，趁券商股股价调整吸纳。选股方面，龙头中信证券较优胜。公司今年前三季度实现营业收入285亿元人民币，同比增长5.4%，累计归母净利润79亿元人民币，同比减少0.2%，但表现略优于行业平均水平。公司综合实力处于行业龙头，业务收入多元化，计有自经纪、信用、投行与自营业务。当中，以前三季度公司IPO承销金额137.24亿元人民币，同比增156%，表现优于行业增速，最为亮丽。只要内地金融市场保持稳步有升，中信证券的业绩稳定性将可望进一步提升。

配合日綫图所示，信证股价上月由18.74港元回吐，技术上，仍然守于250天綫（现近16.6港元），后市参考此支持位，候16.5港元楼下收集，以15.8港元止蚀，目标上望18.5港元，昨收报16.82港元。（完）

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