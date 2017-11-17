港报财经评论：券商大合奏，腾讯莫估顶--经济日报11月17日

券商大合奏，腾讯莫估顶/ 林瑞芬

腾讯（00700）及中国平安（02318）昨日止跌回升，减缓港股受累美股回吐的力度。

恒指昨收报29018，升167点或0.58%；国指收报11533，升121点或1.06%，大市成交额高企近1,139亿元。腾讯及平保始终发挥强势本色，腾讯受佳绩刺激，昨急升2.3%，收报391.8元，最高见393.8元。内险股经过周三震一震后，再显强者本色，中国太平（00966）升5.4%，收报29.45元。平保升5.6%，收报77.85元，最高见78.75元创新高；A股（沪：601318）亦升得好，升5.5%，收报73.01元人民币。

市场早前已在季绩前偷步炒，快速将腾讯股价由350元推至400元左右，佳绩实现再翻炒，但短期在400元心理关口前估计仍然有反覆，在上升轨支持位近365元前还须消化一下之前升幅，惟大趋势再谋动力进一步突破400元大关概率还是很高。

对腾讯中期股价走向，难以估顶，看大行在腾讯股价逐级上升之后，又不断上调其目标价可见。

腾讯公布佳绩后，大行例牌大合奏。最新野村把腾讯目标价调升至458元、花旗调升至482元、中信里昂调升至460元、摩根士丹利则维持看420元、瑞信维持看416元、高盛较为保守看369元，德银调升目标价至450元。内地券商就更进取，安信国际给予腾讯目标价达520.8元。

综合腾讯第三季业绩，收入同比增长61.5%至652亿元人民币，其中，增值服务、网络广告及其他业务收入占比分别达64.6%、16.9%及18.5%。期内，个人电脑及手机游戏业务收入分别按年增长27%及84%，手游业务保持强劲增长，主要受益于《地下城与勇士》及《英雄联盟》贡献。广告收入方面，媒体广告及社交广告收入则分别按年增长29%及63%。

腾讯的游戏收入、网络和媒体广告收入仍然高速增长，其他业务亦正追上来。其他业务包括支付相关服务及云服务，第三季收入同比呈爆发性增长143%，达120.44亿元人民币。随着相关盈收大增，占整体比重日增，增强腾讯的盈利能力。加上，前期的投资项目，陆续将见安排上市，有望释出腾讯的实际价值，由此，腾讯要估顶，有难度！

腾讯系概念股增多，阅文集团（00772）上市之后，腾讯有份投资的易鑫集团（02858）昨日亦正式挂牌上市，开报10元，最高见10.18元，但收报8.12元，只较上市价7.7元高出5.5%。阅文及易鑫毕竟不是腾讯，捧新股热潮后，未来股价走向，还是按公司各自盈利面发展、各自修行。

上证昨收报3399点，微跌0.1 %，中资内险股持续强势，中国太保A股（沪：601601）及新华保险A股（沪：601336）分别升5.6%及2.7%，中、港内险股保持强势，而股王贵州茅台（沪：600519）好似上了Non-Stop掣，股价一路攀升唔识停，继续让股民如痴如醉，收报719.11元人民币，又成功勇冲700元大关。

A股大市靠稳，国指经周三急回之后，昨日跌势又迅速回顺，收报11533点，升1.06%，内险股明显回升，平保、新华保险等升5.6%及4.5%。内险股仍然是中资金融股当中，最为强势。逐只升，后市就可再留意只中国财险（02328），该股上周以来虽有所回吐，但见附图仍然稳守于100天綫14.7元楼上，昨收报15.92元，属正常调整，整固过后，仍有望再上探17元或更高水平。

财险于较早前公布的季绩来讲，主要受到承保表现改善及较高投资收益的推动，第三季纯利按年上升82%，至56亿元人民币，乃高于市场预期的表现。德银估计，财险2017年度全年可录得233.3亿元人民币利润，中期股价目标上望18元，国泰君安则上望18.5元。另有美银美林认为财险股价看19.44元，2017年度料可赚224亿元人民币，按年增长24.4%。

最新而言，法巴更把财险目标价由16.52元调升至22.14元。法巴认为，财险在总保费提升下，有助推动投资组合规模上升，加上承保条款收紧及自然灾害减少，将纾缓对商业和其他保险损失率的压力。综合比率下降及投资回报率增长，将推动财险盈利继续攀升。

最后回看大市，恒指能否更上一层楼，短期高位阻力约29300是关键，判势短期在此关口前持续反覆整固。国指保中期探高之势，则宜确认稳守11360支持。（完）

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