港报财经评论：加息已消化，继续旧换新--信报12月15日

加息已消化 继续旧换新/ 陆文

大市近日已从低位反弹，恒指昨开市见29,335点，接近早前创新高及回吐2000点后的0.5黄金比率反弹波幅，亦配合美国联储局如期落实加息0.25厘带来的技术性回调。内地也适度微调逆回购利率，向市场发出稳定收紧信贷讯息，由于加幅有限，刺激利率敏感股反弹，资金持续由新经济板块回流至部分旧经济股，恒指昨收报29,166点，回吐0.19%，国指在内银支撑下录得0.1%升幅，收报11,531点，大市全日成交1,064亿港元。

旧经济股继续带动大市，憧憬内地加息，内银股如建行与工行造好，内险股个别发展，汽车、内房、医药及航空股亦有不俗表现；腾讯企稳，但未能为科网股带来支持，舜宇光学再跌4.1%，瑞声科技则挫3.4%，均属年结前基金重整投资组合的换马活动，同时反映市场部署2018年部分投资意向，不妨作参考，可以预期更多粉饰窗橱活动在个股出现。

日前提到本周分别有美、英、欧洲等央行议息及发表对后市展望，从联储局主席耶伦被视为偏鸽派实施缓慢利率正常化的言论来看，通胀低企困局未改，短期加息可反映对经济向好的预期，最终仍留待明年联储局新班子带来的新启示；本港市场资金充裕依然利好港股，但内地去杆杠仍拖着恒指后腿。

药明生物控股股东Biologics Holdings以每股40.25港元出售1.26亿股，占已发行股本约10.83%，令其持股量由73.55%降至62.57%，刺激该股全日成交金额达58亿港元，收报42.75港元，上扬2.76%；个别医药股亦有好表现，原因之一可能受惠早前国务院公布将推动新药加快审批上市，吸引资金追捧，日前笔者列出13只强势股名单中的石四药与康哲药业昨天再升5.48%及4.33%，而获花旗列入为首选名单的中生制药收12.78港元，涨3.57%；其余相关股份金斯瑞飙逾12%，三生制药上扬3.36%，复星医药高收4.5%，期望明年能延续升浪趋，后市逢调整作中线收集。

另一个受惠内地环保及求过于供的燃气板块，正好反映政策执行上带来的收益与风险，近日内地为达致环保政策，实行减少或禁止烧煤，改为使用天然气，但燃气供应不足，价格昂贵及供气设备未完善，令民众今年冬天带来不便，惹来社会批评，同时反映中长线使用燃气政策不变，令相关板块看好。

高盛发表报告指出，内地燃气行业的定位可受惠环保主题，2020年天然气能源消耗占比由目前6%增至10%，以配合需求增加及煤改气加速，行业受惠政策，现金流可支持盈利及派息增长，但该行认为市场把过高预期考虑在内，忽略长远风险，给予华润燃气买入评级，目标价34.5港元；中国燃气与新奥能源则予中性评级。昨天三只股份均出现回吐。

在美国落实加息及内地上调逆回购中标利率下，中港地产股企稳，相信是对水紧及加息疑虑已消减，属技术性反弹，本地地产股如新地收127.5港元，升3.24%；新世界收11.4港元，涨1.42%；恒地收报49.85港元，升1%，本港楼价持续攀升，折让收窄可理解，但在加息及供应增加下，有逆水行舟感觉。由于内地去杆杠及货币政策进一步收紧，导致部分北京等地王亦停工，售楼销情进入放缓期，近日内房股反弹属技术因素居多，碧桂园高收4.2%，报13.32元；融创中国收35.3港元，上扬4.75%；华润置地收22.2港元，升2.78%，一如不少旧经济板块，年结前出现炒落后的现象。（完）

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