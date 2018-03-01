港报财经评论：加息疑虑发酵，大波动成常态--信报3月1日

加息疑虑发酵 大波动成常态/ 陆文

全球投资市场大上大落成新常态，美股及A股均呈弱势，拖累恒生指数昨一度低见30,703点，跌穿50天与20天线，收报30,844点，下挫423点（1.36%），一众内银及内险与商品股不振，国指跌幅更高达2.09%，收报12,382点，全日大市成交略为缩减至1,353亿港元。由于早前港股反弹未有大成交配合，反映期内北水及外资均有所减退，短期港股支持力度受考验。随着2月份埋单计数，月内恒指累跌6.2%，共2,042点，国企指数跌幅更达8.7%。不过，恒指2018年首两个月依然有进账，但波幅骇人。

美国联储局新任主席鲍威尔首次在国会开腔，维持预计利率将渐进式上升，以反映其自去年12月以来对美国经济更趋乐观，可达通胀预期目标，展现鹰派姿态，令美股及港股均下挫。港股上日在鲍威尔表态前已出现避险性回吐，黑色结算日结束近期反弹走势，A股下滑及31亿港元北水流走是拖累大市的主因，而联储局以至欧洲央行年内步向利率正常化，连同中国去杠杆，可视为对过去10年全球长期量宽的合理修补，未来一段日子，将视乎最新经济数据作相应调整。美国10年国债孳息上试3厘，港滙受压，为恒指从上日31,800点附近高位回吐，提供启示性指标。若恒指如期企稳在30,000至31,000点水平，代表后市进入偏稳期，利逢低吸纳，否则要再作评估，如恒指在30,000点企稳，5%至10%的波幅代表上落3,000点亦不为过。

基于预期今年港股大幅上落，投资者不妨视乎本身的投资取态，如去年健康牛应是持八成货作长期持有，两成作短线灵活炒作，今年便要因时制宜，考虑把入市资金五成作中线持有，另一半灵活揸沽，在技术支持与阻力水平作逆向部署似较可取，近日建议在30,000至31,000点作分段吸纳，可考虑执行，并以踏入2018年呈现强势的一众个股为吸纳目标。

内地本周密集召开中央会议期，三中全会刚结束后再有两会接力，原先所谓两会行情以偏好及维稳为主调，但今年面对外围市况波动及内地持续有人事变动，加上部分A股业绩欠佳，昨天公布2月PMI降至50.3亦逊预期，中美贸易战风险未除，A股短期能否企稳，新经济、环保、农村振兴、医药及军工等板块是否再掀炒作，值得留意，期待内地维稳利好港股。

本地公司业绩方面，港交所上年度纯利有74亿港元，增幅28%，派末期息2.85港元，虽然去年第四季业绩按季下跌8%，但每股盈利1.52港元，按年升49%，收益35.23亿港元，反映上市费用及投资收益较佳，获高盛维持买入评级至确信买入名单，目标价350港元，预测市盈率40倍；摩通看法正面，期待上市改革及年初市场波动性增加利好衍生工具市场，预期定息及货币市场收益提升，给予增持评级，目标价300港元，港交所昨天收报284港元，挫2%。港交所表示，中港两地互联互通下交投活跃，南北向成交量均显著增加，沪深港通推出至去年底，内地与香港市场的净资金流入分别有3,480亿元及7,260亿元。

濠赌股银娱公布上年度业绩，纯利105.04亿港元，按年升67.18%，高于市场预期，每股盈利245.1仙，派特别股息0.41港元，全年派息共1港元，截至去年底坐拥净现金317亿港元，有助推动路氹第三、四期项目及横琴低密度综合度假城，同时可为进军日本及菲律宾等地做准备，银娱收报68.5元，跌1.23%。瑞信看好其营运表现，包括市占率提升及估值不昂贵，目前股价对EBITDA仅15.5倍，盈利亦有上调空间，予跑赢大市评级及79港元目标价。澳博公布全年溢利为19.63亿港元，按年下跌15.6%，末期息5仙，全年派息20仙，减16.7%，短期有下跌风险。

纸业股继早前玖纸公布2017年度中期盈利按年升126%，至43.29亿元人民币，每股基本盈利0.93元人民币，获高盛维持买入评级，但目标价下调至15.5港元，昨天逆市升1.58%，收报14.12元。理文造纸公布上年度业绩纯利增长76%至50.4亿港元，每股盈利1.11港元，末期息由上年11仙大增至20仙，期内收入升40.86%，逊市场预期，该股收报8.95港元，下跌3%。（完）

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