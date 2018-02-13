港报财经评论：加息缩表当冇到，资产泡沫濒爆破--信报2月13日

加息缩表当冇到，资产泡沫濒爆破/ 习广思

港股昨天承接上周五美股升势，最多升近300点，但收市倒跌47点，在A股仍有逾1%升幅的情况下，港股表现令很多人失望，亦反映1月的股市荣景风光不再。

今年1月的升市令好多人冲昏头脑，正如日前有专栏引述一名XIV交易员说，3年间资产由5万美元增至400万美元，使人变得傲慢和愚蠢。笔者粗略翻查过去一个月的楼评、股评与分析员报告，发现对股市和楼市评论极度乐观的标题内容占去八成，提出要小心风险的却少之又少。

可能是评论员也要迎合市场口味，见升说看好后市，文章就较受欢迎吧。经细心分析，美股早于去年12月左右就已为加息作出预备，观乎由美国主要地产股构成的REITs指数，不论是MSCI美国REITs指数，抑或其他美国REITs ETF，都在去年底前已经见顶。如果以今年初为起步点，道指及标指截至上周五分别跌去2.9%和3.5%，期内纳指跌幅更小，仅2.7%，同期美国金融股指数ETF（XLF）只跌了1.3%，算是大幅跑赢大市，也反映了部分加息预期。

至于MSCI美国REITs指数RMZ，期内跌幅达10%，个别ETF如Vanguard Real Estate ETF，期内由83跌至74，跌幅近11%，这某程度反映美国10年期债息开始急升，由于美国的房贷利率是根据长债息率订定，美国长债息持续上升，是对房地产泡沫的一个预警。

不过，美国楼市在去年12月至今年1月底期间，其实是跟随美股向上多于跟随REITs下跌，主要反映股市繁荣之下，资产泡沫继续吹起，但这情况在2月开始应该逆转。

事实上，1月股市升势有点强行抽升，去年底预警的缩减资产负债表在今年1月正式执行，连同加息，都是实实在在地向市场抽走游资。今年1月开始，缩表的幅度每季度增加100亿美元（国债、MBS），还要叠加加息，对已经吹起这么多年的资产泡沫真的没有影响？

联储局从2014年1月逐步削减QE购债规模，并于同年11月完全停止购债，但联储局仍持续把到期证券本金再投入市场。该局去年第四季展开缩表，意味将开始释出金融危机后所购进资产，代表宽松资金时代宣告终结。

按照联储局预告缩表规划，去年第四季初试啼声缩表上限设定为每月100亿美元，缩减资产涵盖美国公债（上限60亿美元）及抵押担保证券（上限40亿美元）。随后每3个月提高缩表上限1次，逐渐加快缩表步伐，直到美国公债和抵押担保证券每月缩减额各达300亿美元及200亿美元为止。

这代表联储局到2018年10月每月缩表规模就会达500亿美元，资产负债表规模两年内缩减达1万亿美元。堪萨斯联邦储备银行去年5月发布研究报告指出，若联储局缩表幅度达到6750亿美元，相当于加息一厘，这代表2018年至2019年由缩表带来的加息效应接近两厘。

高盛估计，联储局今年、明年将各加息4次，即是说到2019年中后期，缩表与加息同步运作的影响高达4厘，这是2008年第一轮QE以来的直接反向操作，由于是前所未有，对多年来的金融泡沫有什么影响，大概估计得到。

现在有一些评论还在说香港楼市可以继续上升、今年股市还可升多三成，恒指见4万点的所谓最后升浪，笔者并不理解理由何在。既然近10年来的资产升市是由QE而来，为什么QE撤走之后，资产泡沫还可以继续吹大。

经过1月的升市，大概很多专家都变得傲慢和愚蠢，但是手握血汗金钱的读者，不宜将金钱视作赌博游戏，物业投资更是涉及一生财政的决定，2018年极有可能是全球资产泡沫开始爆破的一年，问题是爆得快定慢而已。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘