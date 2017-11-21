港报财经评论：勇腾讯难为芬佬，高楼价后遗涌现--信报11月21日

勇腾讯难为芬佬 高楼价后遗涌现/ 习广思

腾讯股价一升再升，市值已逼近4万亿港元，当年中国大规模救市，也是4万亿元左右，现在一只腾讯抵得上整个救经济计划的规模。基金操盘人头痛之处，是一只股票占了市场升幅大部分，投资成绩变成了持有腾讯规模是否足够的比对。

腾讯昨上升了4.1%，占恒指升幅144点，不是有腾讯的话恒指昨日是跌不是升。要留意的是腾讯占恒指比重限制了在10%的上限，即是随着腾讯市值不断飙升，对恒指的影响力反而不及对整体基金持仓的影响。

其实也只是简单的算术，当一个基金原本将10%资金投进了腾讯身上，当股价由210港元升至420港元，同时其他股份表现普通，例如包括今年以来跌了10%的中石油、今年跌了1%的中石化及跌了5%的中移动，令90%其他持股今年来没有升值，腾讯占基金资产净值就升至占20%。

假设基金对腾讯是「识于微时」，早在2014年底100港元时便持有10%，至今便占持仓40%以上，一早破晒基金章程，因此腾讯占基金持仓比例不可能太多，传统基金表现不及恒指以至所有普通股指数，也有根本上的理由。

上周六指出安硕A50今年以来升幅45%，远远抛离恒指年内升幅33%、国指22%，更加远胜上证指数的15%，因为头三位持仓平保、招行及贵州茅台股价都升幅惊人，该基金没有腾讯，假如有的话，表现更加骄人。

因此买指数基金、ETF都要睇清楚这些基金持什么货、买什么股票。假手于人倒不如自己做操盘人，当手上资金有一定规模，自己做指数组合更好，即使资金有限，月供股票拣一只腾讯都好过买入手持大量落后大市的股票。

腾讯在业绩后获大行推升目标价至460港元、甚至520港元，作为一只巨型市值股，目标价上望空间仍然远胜于其他蓝筹股，至少相比滙控及中移动便吸引多了，散户上周进场买腾讯，未必真的如一些专家所言是见顶讯号。

内地资金透过「港股通」入市比例，占港股主板成交额由年初的7%多一点，持续上升至现时的12%，同时A股没有腾讯可买，有理由相信国内资金也是这一轮推升腾讯股价的主力，见识过贵州茅台升势的威力，股民都唔敢睇小大陆资金的实力。

经过去年至今年中国民众盲抢楼「疯潮」，后遗症开始涌现，根据中国人民银行的统计，过去半年中国个人活期存款和流通中货币合计大幅减少3万亿元人民币，半年之间由33.64万亿元减少至30.52万亿元。

截至今年第三季末，8家上市股份制银行平均存款增速年度化比率为2%，远低于去年平均增速7.8%。在10月份情况进一步恶化，当月整体存款增长1.06万亿元，但有1.05万亿元是政府财政存款，意味银行体系存款没有增长。

存款都跑到哪里去呢？包括基金、货币基金、余额宝等理财产品都见不到流入的踪影，反而出现数额不低的流出。

在2013年初，家庭债务占中国国内生产总值（GDP）比重为30.7%，到2016年底这一比率已升至44%，相信2017年的数字会更惊人，家庭债务又与买楼支出画上等号，这解释了存款流出是拿去还债。

中国楼市的泡沫若不是如此恶劣，中国政府也不会下此重手整治，而且实际数据也反映了中国不得不去正视这个楼市泡沫问题。京、津、冀一些二线城市或乡郊楼盘，年初推售至今已跌价一半以上，反映没有实质需求的地方楼市可以跌得相当惨烈。内地部分地方楼市大跌，但整体楼价依然高企，这次楼市下跌潮不会太快完结。（完）

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