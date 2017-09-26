港报财经评论：北水快落闸，当炒股泄气--经济日报9月26日

北水快落闸 当炒股泄气/ 林瑞芬

当炒股遇大沽压获利回吐，港股气氛麻麻哋。恒指昨收报27,500，跌380点或1.36%；国指收报10,912，跌196点或1.77%，大市成交额增加至1,109.73亿港元。

内地股市于10月1日至8日休市，而港股亦会在10月2日及5日（下周一及下周四）休市，两地互通资金最早会在9月28日暂停，要到10月9日才回复正常。难怪淡友对近月累计升幅不少的内房股加强攻势，借内地在8个非一綫城市加码房地产调控以及9月内房销售数据放缓而质低内房股，碧桂园、雅居乐、中国奥园、合生创展、万科、恒大、佳兆业等跌8%至18.6%不等，小股灾味浓，升亦快时回亦急。

内地年初以来的房策始终是个别性针对，并非一刀切，让房市平衡发展，看不到对内房企业造成重大危机。

摩根大通认为，受内地土地供应有限影响，料平均售价将维持稳定，而上市的内房企业受惠可售资源增加，其市占率及合同销售额亦会继续增长，大型的还是有候低吸纳的价值，如中国海外。内房股股价短期下跌，是消化之前的升幅为主，调整开始；买卖策略上，就要如之前笔者强调，要严守跌穿50天綫作止蚀/止赚参考，暂不宜心急捞货。

除当炒的内房股回软之外，汽车股亦有回吐，如吉利汽车跌5.6%、华晨中国跌6.2%，比亚迪亦报跌6.2%。虽然中金公司发表研究报告，指内地9月第二周乘用车销量继续录得环比高增长，并预期由于今年中秋节在10月份，提前消费，因此9月最后两周的销量有望继续走高，9月销量有望在高基数的背景下保持小幅正增长。汽车股也遇获利回吐，可见长假期在即，投资者锁定回报为股份添压。内房、汽车等当炒股遇回吐，其他股类难有接棒能力，目前来讲，的确坏了大市气氛，上周公布佳绩的玖龙纸业昨早虽曾抽升，高见17.42港元，最终以16.12港元，倒跌1.7%收市。玖纸也是处于相对高位，即市炒卖暂在17.5港元附近筑顶，趋于反覆波动，不易掌握短期节奏，只宜耐心等收集。

外围而言，据德国大选初步结果显示，默克尔有惊无险地胜出，将第三次连任德国总理。但反欧盟、反移民的民粹主义另类选择党（AfD）跃居第三大党，也是1945年以来首次进入德国联邦议会的极右翼政党，对默克尔未来执政或带来障碍。政党的政策契合度高，有利于降低政治不确定的负面影响，利好欧元；相反，则利淡欧元。中长綫来看，德国政府的组成也可能直接影响欧债与欧元的走势，欧洲央行下一任行长人选也会受到影响，欧元的走向，与美元也是息息相关，一弱一强，还是一强一弱，市场需时检视。

德国大选结果，对港股没有明显的拖累。昨日港股所以跌，更多来自回吐压力，除内房及汽车股之外，手机设备股双雄--舜宇光学及瑞声科技都分别插5.7%及6.7%，分别收报123.8港元及127.5港元。

技术上，本周步入期指结算周，淡友显然正施予压力，恒指终被淡友力遏而急回，收低于28,000点，昨日试穿8月以来的短期上升轨，缓涨之势被力遏而回，下面短期就要睇实27,500及27,000两大关口的考验。10月初北水落闸，对好友守关就是个考验了！宜利用时间观察。

配合观察反映大价国企股为主的上证50指数走势，其表现在8月触及2,739高位回落之后，进入整固状况，不过压力尚不算大，目前仍然稳守50天綫2,650左右水平之上，昨收报2,680，微升1.6点。十九大即将召开，大型回吐危机尚且不大，且看内地大型股份也是个别发展，强势股续强，贵州茅台昨高见508.2元人民币，创历史新高，收报507.24元人民币，升幅1.5%。在A股有限度调整下，对国指后市暂不构成重大冲击，预期回吐空间有限。

国指方面，昨日跌穿7月以来的短期上升轨，后市若未能重企11,000点，调整有可能下探10,700至10,750左右的支持区，应有不俗支持。（完）

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