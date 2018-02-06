港报财经评论：北水扫货有章法，日内流量藏玄机--信报2月6日

北水扫货有章法，日内流量藏玄机/ 习广思

美股上周大跌，港股昨天大幅低开逾800点后，跌幅逐步缩窄至356点（1%），表现远胜日股及区内其他股市，这多得北水趁港股大幅低开后扫货，下午一众中资股大幅回升，反映北水并非盲目扫货，等到港股大平卖才会出手。

彭博数据显示，截至昨早11时34分，内地投资者通过内地和香港的股市互联互通机制，净买入港股65亿元人民币，占全日北水流入102.34亿元的六成多，全日北水流入亦创下自沪深互联互通启动以来最多纪录。

通过「沪港通」流入的北水用了75.49亿元，是开通以来第二高，「港股通」于开通初期即2015年4月8日、9日均用完105亿元单日额度。至于通过「深港通」下的「港股通」额度用了26.85亿元，也是开通以来最多。

尽管1月份港股几乎由月头升到月尾，1月北水流入平均每日才40亿元左右，恒指单月累计升了约10%，并创历来1月恒指点数升幅之最；因此，在大旺市之下，北水流入还不及1日跌市的多，反映北水也不是见升就追，而是吼准跌市才买。

由于恒指昨天收市仅跌356点，如果今日大市再升，就考验到了北水的真正意图。以昨天北水成交额最大的滙控（00005）及腾讯（00700）为例，两者股价分别收市跌了1%及2.5%，总算有点趁低吸纳的味道。

其他成交活跃的股份包括中国银行（03988）、 瑞声科技（02018）及工行（01398），分别仅跌0.2%、升4.1%及升0.7%，而且股价很早已从低位回升，看不到有趁低吸纳的成分。

如果今日港股续升而北水流入大幅放缓，可以相信北水只是一次性流入买平货；如果今日微跌或持平，而北水维持昨天的流入量，相信这是资金加快买港股的讯号，看到此流入量，相信港股好难唔再升，到时北水亦无平货可买，还会否入市高追顿成疑问。

虽然内地投资者对港股信心满满，但是国际投资者对内地股市信心反而下降，周一主要为机构投资者的国际资金，通过股市互联互通机制，已经从内地股市撤出29亿元人民币，是去年12月以来最高。

中港投资者对股市的截然不同睇法会否持续，相信会是一段时间内市场最关切的新闻。

自去年12月比特币开始在芝加哥商品交易所可进行期货交易后，比特币价格迅即由约2万美元跌至近日的7600美元，一个月跌了逾六成，还有人说仍不能称之为泡沫爆破？

早前已经讲过，比特币等虚拟货币的监管风险达到前所未有的高，多国政府亦相继出手，南韩上月底公布所有匿名账户、没有韩国银行账户的外国人和未成年人禁止在交易所参与比特币交易；花旗、摩根大通、美银以至英国莱斯银行亦宣布不再允许信用卡客户刷卡买比特币；中国早已取缔境内虚拟货币交易平台，日前消息指人行要进一步取缔、处置境内外交易平台及网站，不容半分商业存在。

中国是比特币的最大持份者之一，比特币矿场也大部分由中国人拥有，当这门赚钱方程式不复存在，中国炒币者会是最急于离场的参与者，比特币价格前景可想而知。

友侪间一位会计师朋友去年底以来就不断高呼叫买比特币，当时大家心想佢都炒比特币，想唔见顶都难。

此君往绩骄人，2015年5月到处说港股牛市有排玩；去年谜网50爆煲前又称壳股股价无得跌；准到无朋友，此君除了看好虚拟货币，今期最睇好的是港楼楼价！问你怕未。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘