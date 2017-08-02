港报财经评论：千亿成交扶摇上，内险重估顺势炒--信报8月2日

千亿成交扶摇上 内险重估顺势炒/ 习广思

港股以突破千亿元成交爆升，恒指进一步迈向28,000点大关，当前形势，再讲股市泡沫、10年一次金融危机已经无人理会， 事关搵钱最紧要，昨日成交榜就出现了平保成交额逼近「股王」腾讯的现象，是否意味资金终于炒到内险？

腾讯市值昨天升至2.98万亿港元，相比之下，平保市值才4,490亿港元，相差近7倍。昨天大市成交额最大的腾讯有65亿港元，排第二位的平保达49亿港元，市值的差距令两股成交额的拉近更显不寻常。

回顾今次升市，主力都是滙控、腾讯及科技股轮流上升，内银股、内险股都是跟升，或者有点落后。假如广受散户投资者欢迎的内险股也成为追升对象，股市气氛有望进一步升温，对广大散户来说是皆大欢喜。

内险股虽然股价落后，估值一点也不便宜。中金早前发报告指出，内地保险H股股价相当税后营运利润约19倍，增长率约1.1倍，国际保险股友邦则分别为19倍及1.2倍；相比起来，只有平保及中国太平具吸引力。

在准备金质素方面，内地寿险板块需要较长时间才能赶上友邦目前的水平，预计平保需要8年，其他公司则需要更长时间。内地保险股获重估，据报原因之一是今年上半年中保监多次出招控风险，市场因而对内险股有了新睇法。

自年初以来，控风险、强监管是保险业的监管主调，尤其是易于拉升保费规模的中短存续期人身险产品突遭规范化后，整个人身险行业一度弥漫着保费规模大幅下滑的悲观预期。然而，大型寿险公司高管称，原来不被看好的中长期人身险产品的销售却异常旺盛，在A股上市的四大保险公司，上半年保费收入皆有不俗增长。

内地证券分析师认为，出现以上令人意外的现象，是由于中国保险业密度和深度是全球平均水平的一半左右，推算2017年至2020年间，寿险行业保费年平均增速将在15%左右。在老龄化加速之下，内地保险需求将长期保持旺盛。此外，为尽快推动商业保险分担社会、政府和企业的养老及医疗压力，政府部门不断释放实质政策红利，借助税优杠杆，预计保险业将持续迎来重大机遇。

过去几年，内地保险业的保费高增长，主要靠中短存续期险种等理财型保险产品拉动，这些产品背后隐藏着「三高」风险，包括高退保率、高准备金、高资本占用，使保险业表面繁荣，实则虚胖。

这些「三高」产品暴露出保费收入不稳定、资金运用压力大、业务成本高、产品利润稀薄、新业务价值低等短处，不仅吞噬掉保险公司大量资本金，更令整个保险业背负重大融资需求。

有分析指出，经过中保监一年来的干预，把行业规范化后，长期稳健的风险管理和保障将是未来保险业发展的主体，令行业发展更可持续。中产人士的消费需求向健康、养老、医疗等领域升级，预料长期保障型保险业务持续以高速增长。

以上因素也许是内地保险业的重要转折点，事关保险业者过去几年追逐理财产品的佣金销售收入，而非循正当方向发展保障型保险业务；同时，个别保险公司在股市上争逐短期获利，如安邦保险年前加入万科股权争夺战，令人对保险资金的安全性存有疑问。

自从中保监加强规范内地保险公司经营手法后，传统保险公司不再受到新晋保险界「坏孩子」威胁，投资市场开始重估内险股。

当然，重估归重估，港股升到一定水平，资金炒作面一定要扩大，否则又是集中在银行股和腾讯身上，只会愈来愈集中，更加难玩，给个藉口炒炒保险股，何乐而不为呢？

另外，美国联储局前主席格林斯平早前接受彭博访问时表示，现时经济已进入上世纪七十年代以来未见过的滞胀阶段，不利资产价格。他指出，目前实际长期利率从任何指标来看，都远远过低，并不可持续，又说实际问题是当债券市场崩溃，长期利率会上升，且将会快速上升。

格林斯平认为，现时泡沫不在股市而在债市，惟市场未有预备，倘若债券出事，股票亦会受到影响，因为利率上升将挑战目前仅余令美股估值合理的理由。格老在升市中提出警告，或者无乜人理，又或者有助大家日后不至乐极生悲。（完）

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