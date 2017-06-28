港报财经评论：半年结双刃，细价股洗仓--信报6月28日

半年结双刃，细价股洗仓/ 陆文

随着半年结在即，个股表现波动，恒指持续受制26000点水平，收市报25839点，微跌0.12%；国指受累部分内地金融股回吐，下滑0.31%，收报10498点。腾讯（00700）续成支撑大市的重磅股，收报288元，涨1.4%。不过，大市焦点转向有20多只细价股呈现洗仓活动，涉及有传闻指三四线殭屍股遭勒令退市。大市近1200只股份下跌，全日成交额微增至725.23亿元。近日金市、油市以至包括比特币等市场均出现即市波动，反映短期市况要承受较大风险。

半年结往往有双刃剑效果，一方面有造好的粉饰橱窗活动，另一方面亦把表现欠佳的个股作清理，部分庄家更面临孖展资金压力的风险。昨天出现一轮细价股洗仓潮，不过在恒指波幅中未能反映，有传从事庄家股融资的经纪被证监除牌。经过近年三四线股表现不振、借壳上市活动欠奉，再加上有沽空机构狙击，亦有包括连串涉及对庄家股名单的警示，如David Webb的「50只不能持有的港股」名单，在资金炒两极化下，令细价庄家股无人问津。

昨天市况中段一度有逾20多只个股股价跌逾五成，汉华专业服务（08193）发盈警，预期全年亏损1.2亿元，拖累股价大泻93.4%，收报0.064元；市值与交投较大的中国集成（01027）亦劲跌94.3%，收报0.016元；美捷滙（01389）低收81%，报0.192元；其余联旺（08217）、滙隆（08021）及中国置业（00736）亦分别跌89.4%、80.7%及57%。

日前公布会派特别息0.133元的品质国际（00243），股价一度跌至0.075元全日低位，股价一度低于股息，最终收报0.285元，仍然有56.8%跌幅，反映炒细价股的风险，无疑相对10年前与2015年大时代细价股在炒高或配股后才急跌，存在着差异。

今次细价股股灾，是在一众细价股无人问津、派货无门， 市场资金偏紧引发火烧连环船，加上在半年结前「埋数」日子，徒添斩仓风险，却进一步令下半年市场资金持续流入相对优质但股价偏高的强势股，或令第三季强者愈强的两极化升温，为另一个大调整市提供跳台。此外，内地传出港交所（00388）要强制低于1元及日常交投不活跃的殭屍股退市，不过港交所已否认，指传闻完全没有事实根据。

濠赌板块依然是大行密集推介的主角之一，似在半年结前为持货客户做大龙凤，各大行均藉其澳门渠道得悉最近博彩数据而作吹嘘，滙丰与花旗均以澳门首25天博彩收入达178.5亿澳门元及上周日均赌收约6.93亿元，作为看好这板块的理据。

滙丰偏好美国上市的新濠博亚娱乐，目标价看28.5美元。昨天新濠（00200）公布落实在塞浦路斯娱乐场度假村牌照协议，亦确立笔者早前看好其主席朝向国际级赌王的蓝图，对开拓这地区市场有其卖点，无疑未来一段日子处投资期，其股价不宜上升过急，昨天股价表现胜同业，收报21.05元，微跌0.24%。银娱（00027）及永利澳门（01128）分别挫1.14%及0.54%；金沙中国（01928）则无升跌。

近期不少技术走势强劲的强势股，背后有支持短期股价的大户或公司部署，如早前指出南方航空（01055）在首季净利润下跌42%，股价却自上月中至今升近三成创新高，除了炒AH股溢价差距大，以及期内载客率上升及油价回顺外，明显是配合早前公司以非公开发行H股申请获中证监受理。

昨天南航公布拟向不多于10名投资者发行不多于18亿股新A股，以及再以每股6.27元发行5.9亿股新H股予控股股东；前者母公司以16.74亿元转让摩天宇股份作为其认购不少于新A股31%的部分代价。消息拖累南航昨天股价回吐3.24%，收报6.56元，但母公司增持及集资127.37亿元人民币，多少对后市看高半线，不妨等待调整候机吸纳。

吉利汽车（00175）拟下月把交易单位由5000股改为1000股，作扩大股东基础，亦有中金报告指公司料上半年整体销量在52万至57万辆，毛利19%及盈利有望超预期。在SUV等型号供不应求，且无官方折扣需要下，中金亦看好其领克品牌上市支持销量增长，故维持「推荐」评级及给予20元目标价，吉利昨天收报16.16元，涨4.12%。

近日股价走俏的华润医药（03320）创一年新高，获纳入富时全球股票指数，并已在6月19日起正式生效，股价昨天收9.82元，升1.24%。（完）

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