港报财经评论：去产能不松懈，资源股够硬净--信报10月17日

去产能不松懈 资源股够硬净/ 习广思

美国上周五公布了出奇地弱的通胀数据后，周日联储局主席耶伦随即发表了维护加息步伐的言论。不止联储局，欧央行德拉吉及英伦银行行长卡尼也对通胀前景表示乐观，反映通胀重临只是时间问题。在中国，PPI增幅出乎意料地加快至6.9%，在去产能化之下，预料CPI迟早跟上，有关通胀的谜团很快会有答案。

耶伦周日出席30人小组国际银行研讨会（Group of 30 International Banking Seminar）时表示，与今年初以来持续改善的劳动力市场和令人振奋的薪资数据相比，过去几个月通胀率低迷得令人感到意外。年初联储局用于衡量通胀水平的核心个人消费支出指数（core PCE）升幅一度升至1.9%，接近联储局预设的2%目标，但近期这指数却跌至1.3%。

耶伦承认，联储局对影响通胀的因素的认识并不完美，今年低通胀反映有些问题比该局此前预测的更具持久性，当局未来几个月将会更加密切地监测通胀数据。

但她同时指出，通胀率出现某些难以解释的变动也是正常的，并不需要过于惊讶。联储局判断，随着美国劳动力市场持续转强，通胀率将于2018年开始上升，并在2019年达到2%的目标。耶伦表示，基于美国劳动力市场持续走强和暂时性通胀疲软这两点判断，联储局将继续推进缩减资产负债表，并维持渐进加息的节奏。

根据利率期货预测，联储局于今年12月加息的可能性仍然高达80%以上，暂时的通胀落差还未致影响大局。

对于通胀持续未达目标的争议，目前较多人倾向相信是科技进步触发了全球价格趋势向下，影响暂时强于全球货币政策对整体物价的影响。由网购到人工智能，正在影响日常生活每一环节，然而有关影响却难以量化，令央行巨头们也为之「头痕」。

还是中国的价格趋势更具可预测性。中国9月PPI按年上涨6.9%，明显高于市场预期的6.4%，较8月份6.3%增幅进一步提速，不过期内CPI上升1.6%，低于前月的1.8%升幅。中金认为，在PPI持续上涨情况下，中国CPI年底前或升至2%，短期货币政策宽松空间有限。

同日，人民银行行长周小川透过人行网站称，须警惕并防控影子银行、房地产泡沫等风险，而且中国企业债务水平过高，需要进一步降杠杆，并进行财政改革以遏制地方政府举债。可以看到，中国今年的主旋律仍是防控金融风险，并不会因为较早前的定向降准而有所改变。在去杠杆的前提下，未来产能过剩行业反而会看到价格反弹的契机，铝、钢等行业有望重现盈利前景。

以纸业为例，基于去产能及环保等因素，内地纸箱厂已经从2010年的3300多家减少到目前2000家左右，纸箱供应大大减少，加剧了纸价上升势头。原纸也身价暴涨，其中瓦楞纸涨幅最大，由去年10月中的每吨3100元人民币涨至现在5300元人民币以上，涨幅达七成。市场预测，纸价保守估计每吨可再涨200至400元人民币。

煤炭价格9月以来一改淡季状况，近期屡创年内高位，原因也是与中国去产能有关。作为中国煤炭去产能重点省份，产煤大省山西近日宣布再次加码去产能化，官方宣布于2017年确定退出煤炭产能1740万吨后，将再次关闭9座煤矿，退出产能525万吨。2017年，山西已宣布关闭18座煤矿、退出产能1740万吨。

水泥、金属、钢铁等股份昨日在A股偏软情况下仍反覆向上，正是炒去产能不放松这个理由。

港股破顶后无力进一步上升，不过在炒股不炒市的情况下，市场仍有不少机会，早前建议的金属股正是长仓的好选择。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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